В Беларусь прибывают российские инженерные войска для строительства казарм - Сопротивление

По данным белорусского подполья, в Беларусь прибывают российские инженерные войска для сооружения казарм и лагерей.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: Отмечается, что работы выполняют в рамках создания т.н. единой региональной группировки войск РФ и Беларуси.

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Ожидается, что она будет насчитывать до 20 тыс. человек.

Большинство казарм планируют построить в Брестской области, именно туда прибывают российские тыловые подразделения.

Напомним:

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