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В Беларусь прибывают российские инженерные войска для строительства казарм - Сопротивление

Алена МазуренкоВторник, 1 ноября 2022, 15:41
В Беларусь прибывают российские инженерные войска для строительства казарм - Сопротивление
ФОТО: BELTA

По данным белорусского подполья, в Беларусь прибывают российские инженерные войска для сооружения казарм и лагерей.

ИсточникЦентр национального сопротивления

Детали: Отмечается, что работы выполняют в рамках создания т.н. единой региональной группировки войск РФ и Беларуси.

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Ожидается, что она будет насчитывать до 20 тыс. человек.

Большинство казарм планируют построить в Брестской области, именно туда прибывают российские тыловые подразделения.

Напомним:

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  • Белорусские партизаны сообщили, что в Гомельской области местные военные комиссариаты проводят скрытую мобилизацию водителей и механиков. Их привлекают к обслуживанию военной техники вооруженных сил РФ, которые находятся на территории Беларуси.
  • Фактически Беларусь продолжает всячески поддерживать российских военных. После заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о создании совместной с РФ группировки войск, под контроль ВС РФ перешли белорусские авиабазы в городах Лида и Барановичи.

Темы: БеларусьРосcияВооруженные силывойна
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