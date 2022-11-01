В Беларусь прибывают российские инженерные войска для строительства казарм - Сопротивление

По данным белорусского подполья, в Беларусь прибывают российские инженерные войска для сооружения казарм и лагерей.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: Отмечается, что работы выполняют в рамках создания т.н. единой региональной группировки войск РФ и Беларуси.

Ожидается, что она будет насчитывать до 20 тыс. человек.

Большинство казарм планируют построить в Брестской области, именно туда прибывают российские тыловые подразделения.

Напомним:

Белорусские партизаны сообщили, что в Гомельской области местные военные комиссариаты проводят скрытую мобилизацию водителей и механиков. Их привлекают к обслуживанию военной техники вооруженных сил РФ, которые находятся на территории Беларуси.

Фактически Беларусь продолжает всячески поддерживать российских военных. После заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о создании совместной с РФ группировки войск, под контроль ВС РФ перешли белорусские авиабазы в городах Лида и Барановичи.