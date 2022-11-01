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Джонсон не верит, что Путин применит ядерное оружие в Украине

"Европейская правда"Вторник, 1 ноября 2022, 19:58

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что президент России Владимир Путин не применит тактическое ядерное оружие в войне в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Джонсон сказал в интервью Sky News.

"Я не думаю, что он (Путин) это сделает, он был бы сумасшедшим, если бы сделал это", - считает Джонсон, добавляя, что ядерный удар в Украине означал бы "немедленный выход России из клуба цивилизованных наций".

Бывший британский премьер также считает, что применение ядерного оружия стало бы для России "полной катастрофой", она бы оказалась в "криогенной экономической заморозке", а Путин "потерял бы значительную часть той глобальной молчаливой поддержки, которую он имел до сих пор".

"Многие хотят дать Путину определенный кредит доверия. Этого не станет, как только он сделает нечто подобное. Он также существенно потеряет покровительство китайцев. И в своей собственной стране, я думаю, он вызовет абсолютно истерическую реакцию", - считает Джонсон.

Говоря о возможном ответе на ядерный удар России, он отметил, что у западных стран и НАТО "есть много вариантов", но добавил, что считает "очень, очень, очень, очень, очень маловероятным, что до этого (ядерного удара РФ) дойдет".

Бывший премьер Британии подчеркнул свою уверенность, что Украина "абсолютно неизбежно" победит в войне с Россией. "Мы должны проявить стратегическое терпение и продолжать их поддерживать", - добавил он.

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Ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли повторил, что Россию ждут серьезные последствия в случае применения ею ядерного оружия в Украине.

Темы: ядерное оружиевойнаРосcияБорис Джонсон
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