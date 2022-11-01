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WSJ: Саудовская Аравия опасается нападения со стороны Ирана, который хочет отвлечь внимание от протестов

"Европейская правда"Вторник, 1 ноября 2022, 21:03

Саудовская Аравия предупредила США о том, что Иран готовится "в ближайшее время" осуществить нападение на нее и Ирак - так он стремится отвлечь внимание населения от антиправительственных протестов, которые продолжаются более месяца.

Как сообщает "Европейская правда", об этом The Wall Street Journal сообщили чиновники Саудовской Аравии и США.

Саудовские чиновники заявили американским коллегам со ссылкой на собственные разведданные, что Иран готов совершить нападения как на их королевство, так и на иракский город Эрбиль, пытаясь отвлечь внимание от внутренних протестов, которые бушуют в стране с сентября.

В ответ на предупреждение Саудовская Аравия, США и несколько других соседних государств повысили уровень боевой готовности своих вооруженных сил. А в Совете национальной безопасности Белого дома подтвердили, что обеспокоены информацией и готовы ответить на нападение со стороны Ирана.

"Мы обеспокоены картиной угрозы и находимся в постоянном контакте через военные и разведывательные каналы с саудитами. Мы без колебаний будем действовать в защиту наших интересов и партнеров в регионе", - отметил собеседник WSJ.

С конца сентября Иран уже атаковал северный Ирак десятками баллистических ракет и беспилотников, один из которых был сбит американским военным самолетом, когда тот направлялся в город Эрбиль, где базируются войска США.

Поводом к атаке Тегеран назвал разжигание беспорядков внутри Ирана курдскими сепаратистскими группировками, базирующимися в Эрбиле.

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Кроме того, иранские власти публично обвиняли Саудовскую Аравию, США и Израиль в подстрекательстве к антиправительственным протестам в стране, а также требовали от саудитов ограничить трансляцию демонстраций через свои СМИ.

Иран ранее уже обвиняли в атаках на объекты Саудовской Аравии из-за повстанцев-хуситов, которые Тегеран поддерживает в Йемене (тогда как Эр-Рияд возглавляет коалицию арабских государств, которые вторглись в Йемен в 2015 году по просьбе тогдашнего йеменского президента).

Последний масштабный удар произошел в 2019 году, в результате которого была повреждена инфраструктура крупнейшей в мире саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Иран официально опроверг свою причастность к той атаке.

Напомним, Иран активно поддерживает Россию в войне против Украины, поставляя ей беспилотники и, по данным СМИ, баллистические ракеты. Официальный Тегеран заявляет, что не поддерживает ни одну сторону конфликта.

Темы: Саудовская АравияИранмир
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