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WSJ: Саудівська Аравія побоюється нападу з боку Ірану, який хоче відвернути увагу від протестів

"Європейська правда"Вівторок, 1 листопада 2022, 21:03

Саудівська Аравія попередила США про те, що Іран готується "найближчим часом" здійснити напад на неї та Ірак – так він прагне відволікти увагу населення від антиурядових протестів, які тривають понад місяць.

Як повідомляє "Європейська правда", про це The Wall Street Journal повідомили посадовці Саудівської Аравії та США.

Саудівські посадовці заявили американським колегам із посиланням на власні розвіддані, що Іран готовий здійснити напади як на їхнє королівство, так і на іракське місто Ербіль, намагаючись відвернути увагу від внутрішніх протестів, які вирують у країні з вересня.

У відповідь на попередження Саудівська Аравія, США і кілька інших сусідніх держав підвищили рівень бойової готовності своїх збройних сил. А в Раді національної безпеки Білого дому підтвердили, що стурбовані інформацією і готові відповісти на напад з боку Ірану.

"Ми стурбовані картиною загрози та перебуваємо в постійному контакті через військові і розвідувальні канали з саудитами. Ми без вагань будемо діяти на захист наших інтересів і партнерів в регіоні", – зазначив співрозмовник WSJ.

З кінця вересня Іран вже атакував північний Ірак десятками балістичних ракет і безпілотників, один з яких був збитий американським військовим літаком, коли той прямував до міста Ербіль, де базуються війська США.

Приводом до атаки Тегеран назвав розпалювання заворушень усередині Ірану курдськими сепаратистськими угрупованнями, що базуються в Ербілі.

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Крім того, іранська влада публічно звинувачувала Саудівську Аравію, США та Ізраїль у підбурюванні до антиурядових протестів у країні, а також вимагала від саудитів обмежити трансляцію демонстрацій через свої ЗМІ.

Іран раніше вже звинувачували в атаках на об’єкти Саудівської Аравії через повстанців-хуситів, які Тегеран підтримує в Ємені (тоді як Ер-Ріяд очолює коаліцію арабських держав, які вторглися в Ємен у 2015 році на прохання тодішнього єменського президента).

Останній масштабний удар стався у 2019 році, внаслідок якого була пошкоджена інфраструктура найбільшої у світі саудівської нафтової компанії Saudi Aramco. Іран офіційно спростував свою причетність до тієї атаки.

Нагадаємо, Іран активно підтримує Росію у війні проти України, постачаючи їй безпілотники і, за даними ЗМІ, балістичні ракети. Офіційний Тегеран заявляє, що не підтримує жодну сторону конфлікту.

Теми: Саудівська АравіяІрансвіт
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