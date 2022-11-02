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Соратника беглого олигарха Плахотнюка задержали при въезде из Украины в Молдову

"Европейская правда"Среда, 2 ноября 2022, 06:35
Соратника беглого олигарха Плахотнюка задержали при въезде из Украины в Молдову

В среду утром при попытке въезда из Украины в Молдову на пункте пропуска задержали бывшего молдовского депутата от Демократической партии, приближенного к беглому олигарху Владу Плахотнюку, Владимира Андронаки.

Об этом сообщила полиция Молдавии, пишет "Европейская правда".

Андронаки задержали на пункте пропуска "Крива-Мамалига". Он доставлен в Антикоррупционную прокуратуру.

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Андронаки, человек из окружения экс-лидера Демократической партии Влада Плахотнюка, был объявлен в международный розыск для задержания и следствия.

Андронакі разом із Плахотнюком є фігурантом у справі румунських прокурорів, відкритій за фактами продажу зброї відомим російським "збройовим бароном" Віктором Бутом.

У жовтні 2021 року Андронакі висунули звинувачення у справі про "крадіжку мільярда". 

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Слідство вважає, що політик замішаний у шахрайстві та відмиванні грошей в особливо великих розмірах та на користь організованої злочинної групи.

Видання RISE Moldova писало про те, що дві офшорні компанії зі схожими назвами з Беліза отримали один мільйон євро з "вкраденого мільярда". Компанії, створені на східному узбережжі Центральної Америки, контролювалися на той момент Володимиром Андронакі.

Плахотнюк, який теж є фігурантом скандальної "справи мільярда" й перебуває в санкційному списку США, днями оголосив про повернення в молдовську політику.

Про останні події у сусідній з Україною Молдові дивіться у новому блозі "ЄвроПравди": ФСБ "валить" Молдову: Газ, електрика, протести та новий любимчик Кремля

Темы: Молдова
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