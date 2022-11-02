На Киевщине предупреждают о взрывах: разминирование и обучение саперов

Из-за разминирования и обучения саперов в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области украинцы могут слышать звуки взрывов.

Источник: Киевская ОГА

Дословно: "2 ноября в Бучанском районе проводятся работы по уничтожению боеприпасов, оставленных оккупантами.

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Ликвидация взрывоопасных предметов продлится с 10:00 до 15:00.

Кроме того, в Вышгородском районе пройдут учения для саперов. В планах мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов".

Детали: В ОВА предупреждают, что в некоторых общинах Киевской области граждане могут слышать звуки взрывов.

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Местных жителей призывают сохранять спокойствие и в случае воздушной тревоги спускаться в укрытия.