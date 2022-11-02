Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Київщині попереджають про вибухи: розмінування і навчання саперів

Альона Мазуренко Середа, 2 листопада 2022, 11:05
РОЗМІНУВАННЯ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З УКРІНФОРМ

Через розмінування та навчання саперів у Бучанському та Вишгородському районах Київщини українці можуть чути звуки вибухів.

Джерело: Київська ОВА 

Дослівно: "2 листопада у Бучанському районі проводяться роботи зі знищення боєприпасів, залишених окупантами.

Ліквідація вибухонебезпечних предметів триватиме з 10:00 до 15:00.

Крім того, у Вишгородському районі пройдуть навчання для саперів. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів".

Деталі: В ОВА попереджають, що у деяких громадах Київської області громадяни можуть чути звуки вибухів.

Місцевих жителів закликають зберігати спокій та в разі повітряної тривоги спускатися до укриттів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Київська областьрозмінування
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росіяни зруйнували "Шахедом" об'єкт енергетичної інфраструктури Кривого Рогу

інфографікаВ Україні вже загинуло більше 1 400 російських офіцерів – ОSINT

фотоПольща забрала у посольства РФ базу відпочинку під Варшавою

В Одесі створять пункти обігріву і не виключають, що їжу доведеться готувати на вогні

Тімоті Снайдер став амбасадором UNITED24: збирає на "Ловця Шахедів"

Очільник Мінрегіону Чернишов подав у відставку

Усі новини...
Київська область
У Київській області поспішають підготувати 425 укриттів на випадок ядерного удару
Голова Київської ОВА не виключає, що світла не буде тижнями
У кількох районах Києва екстрено відключили електрику через ремонт лінії
Останні новини
03:34
ЗСУ знищили на півдні 4 склади з боєприпасами та 6 цистерн з паливом окупантів – ОК "Південь"
03:04
США продадуть Фінляндії реактивні системи залпового вогню на суму $535 млн
02:25
"Шахтар" вилетів з Ліги чемпіонів, програвши "Лейпцигу", але не позбувся європейської весни
01:57
У Британії виставили на аукціон рідкісні фото з Єлизаветою ІІ під час військової служби
01:44
КНДР знову запустила балістичну ракету невстановленого типу – ЗМІ
01:35
США можуть посилити санкції проти КНДР через військову допомогу Росії
01:02
Радбез ООН відкинув брехливу резолюцію росіян про "біолабораторії" в Україні
00:26
Окупанти обстріляли Харків: три прильоти по Київському району
00:09
"Укренерго" обмежила енергопостачання у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
23:59
У Північній Македонії заборонили використання "пов’язаних із фашизмом" назв
Усі новини...