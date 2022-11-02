На Київщині попереджають про вибухи: розмінування і навчання саперів
Середа, 2 листопада 2022, 10:05
Через розмінування та навчання саперів у Бучанському та Вишгородському районах Київщини українці можуть чути звуки вибухів.
Джерело: Київська ОВА
Дослівно: "2 листопада у Бучанському районі проводяться роботи зі знищення боєприпасів, залишених окупантами.
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Ліквідація вибухонебезпечних предметів триватиме з 10:00 до 15:00.
Крім того, у Вишгородському районі пройдуть навчання для саперів. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів".
Деталі: В ОВА попереджають, що у деяких громадах Київської області громадяни можуть чути звуки вибухів.
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