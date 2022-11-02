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На Київщині попереджають про вибухи: розмінування і навчання саперів

Альона Мазуренко Середа, 2 листопада 2022, 10:05
На Київщині попереджають про вибухи: розмінування і навчання саперів
РОЗМІНУВАННЯ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З УКРІНФОРМ

Через розмінування та навчання саперів у Бучанському та Вишгородському районах Київщини українці можуть чути звуки вибухів.

Джерело: Київська ОВА 

Дослівно: "2 листопада у Бучанському районі проводяться роботи зі знищення боєприпасів, залишених окупантами.

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Ліквідація вибухонебезпечних предметів триватиме з 10:00 до 15:00.

Крім того, у Вишгородському районі пройдуть навчання для саперів. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів".

Деталі: В ОВА попереджають, що у деяких громадах Київської області громадяни можуть чути звуки вибухів.

ВІДЕО ДНЯ

Місцевих жителів закликають зберігати спокій та в разі повітряної тривоги спускатися до укриттів.

Теми: Київська областьрозмінування
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