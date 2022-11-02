Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кишиневе рассказали, что экс-депутат из окружения олигарха задержан благодаря Украине

"Европейская правда"Среда, 2 ноября 2022, 11:10
Вероника Драгалин. Фото: privesc.eu

Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Вероника Драгалин сообщила, что экс-депутата Демократической партии Владимира Андронаки, соратника беглого олигарха Влада Плахотнюка, объявили в Украине нежелательной персоной и выслали.

Об этом она сказала на пресс-конференции 2 ноября, посвященной задержанию бывшего нардепа на границе с Украиной, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

По словам Драгалин, пока прокуратура не получила официальной информации о том, почему Украина применила к Андронаки такие меры.

"Мы не знаем еще всех деталей. Но понимаем, что его выслали из Украины по двум причинам: во-первых, известно, что Андронаки - партнер экс-лидера Демпартии Влада Плахотнюка, которого на прошлой неделе США внесли в список санкций за систематическую коррупцию в Молдове. Во-вторых, учитывая, что в Украине объявлено военное положение, там существует определенная политика по отношению к иностранцам, которые въезжают в их страну", - сказала Драгалин.

Прокурор Октавиан Якимовский, также участвовавший в брифинге, рассказал, что сейчас Андронаки находится в Антикоррупционной прокуратуре, ему сегодня официально предъявят обвинения. После этого он будет помещен под арест на 30 суток.

Прокуроры не ответили на вопрос, экстрадировали ли Андронаки украинские правоохранительные органы, или он сам покинул Украину. Все подробности обещали предоставить позже.

Андронаки задержали на КПП Крива-Мамалыга, когда он хотел въехать в Молдову из Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Андронаки, человек из окружения экс-лидера Демократической партии Влада Плахотнюка, был объявлен в международный розыск для задержания и следствия.

Вместе с Плахотнюком Андронаки является фигурантом по делу румынских прокуроров, открытому по фактам продажи оружия известным российским "оружейным бароном" Виктором Бутом.

В октябре 2021 года Андронаки выдвинули обвинения по делу о "хищении миллиарда".

Плахотнюк, тоже фигурант скандального "дела миллиарда" и находящийся в санкционном списке США, на днях объявил о возвращении в молдавскую политику.

О последних событиях в соседней с Украиной Молдове смотрите в новом блоге "ЕвроПравды": ФСБ "валит" Молдову: Газ, электричество, протесты и новый любимчик Кремля

Темы: Молдова
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россияне разрушили "Шахедом" объект энергетической инфраструктуры Кривого Рога

инфографикаВ Украине уже погибло более 1 400 российских офицеров – ОЅINT

фотоПольша забрала у посольства РФ базу отдыха под Варшавой

В Одессе создадут пункты обогрева и не исключают, что еду придется готовить на огне

Тимоти Снайдер стал амбассадором UNITED24: собирает на "Ловца Шахедов"

Глава Минрегиона Чернышев подал в отставку

Все новости...
Молдова
Соратника беглого олигарха Плахотнюка задержали при въезде из Украины в Молдову
Санду: Коррумпированные силы и спецслужбы РФ сейчас целенаправленно расшатывают Молдову
"Газпром" сократил на 50% поставку газа в Молдову, ожидают энергокризис
Последние новости
03:34
ВСУ уничтожили на юге 4 склада с боеприпасами и 6 цистерн с топливом оккупантов - ОК "Юг"
03:04
США продадут Финляндии реактивные системы залпового огня на сумму $535 млн
02:25
"Шахтер" вылетел из Лиги чемпионов, проиграв "Лейпцигу", но не лишился европейской весны
01:57
В Британии выставили на аукцион редкие фото с Елизаветой II во время военной службы
01:44
КНДР вновь запустила баллистическую ракету неустановленного типа - СМИ
01:35
США могут ужесточить санкции против КНДР из-за военной помощи России
01:02
Совбез ООН большинством голосов отверг лживую резолюцию россиян о "биолабораториях" в Украине
00:26
Оккупанты обстреляли Харьков: три прилета по Киевскому району
00:09
"Укрэнерго" ограничила энергоснабжение в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях
23:59
В Северной Македонии запретили использование "связанных с фашизмом" названий
Все новости...