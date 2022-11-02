В Кишиневе рассказали, что экс-депутат из окружения олигарха задержан благодаря Украине

Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Вероника Драгалин сообщила, что экс-депутата Демократической партии Владимира Андронаки, соратника беглого олигарха Влада Плахотнюка, объявили в Украине нежелательной персоной и выслали.

Об этом она сказала на пресс-конференции 2 ноября, посвященной задержанию бывшего нардепа на границе с Украиной, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

По словам Драгалин, пока прокуратура не получила официальной информации о том, почему Украина применила к Андронаки такие меры.

"Мы не знаем еще всех деталей. Но понимаем, что его выслали из Украины по двум причинам: во-первых, известно, что Андронаки - партнер экс-лидера Демпартии Влада Плахотнюка, которого на прошлой неделе США внесли в список санкций за систематическую коррупцию в Молдове. Во-вторых, учитывая, что в Украине объявлено военное положение, там существует определенная политика по отношению к иностранцам, которые въезжают в их страну", - сказала Драгалин.

Прокурор Октавиан Якимовский, также участвовавший в брифинге, рассказал, что сейчас Андронаки находится в Антикоррупционной прокуратуре, ему сегодня официально предъявят обвинения. После этого он будет помещен под арест на 30 суток.

Прокуроры не ответили на вопрос, экстрадировали ли Андронаки украинские правоохранительные органы, или он сам покинул Украину. Все подробности обещали предоставить позже.

Андронаки задержали на КПП Крива-Мамалыга, когда он хотел въехать в Молдову из Украины.

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Андронаки, человек из окружения экс-лидера Демократической партии Влада Плахотнюка, был объявлен в международный розыск для задержания и следствия.

Вместе с Плахотнюком Андронаки является фигурантом по делу румынских прокуроров, открытому по фактам продажи оружия известным российским "оружейным бароном" Виктором Бутом.

В октябре 2021 года Андронаки выдвинули обвинения по делу о "хищении миллиарда".

Плахотнюк, тоже фигурант скандального "дела миллиарда" и находящийся в санкционном списке США, на днях объявил о возвращении в молдавскую политику.

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