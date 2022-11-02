Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Хотела стать "кротом": СБУ задержала "двойного агента" ФСБ

Татьяна ЛозовенкоСреда, 2 ноября 2022, 13:35
Задержанная шпионка ФСБ, фото сбу

Служба безопасности задержала законспирированную шпионку российской ФСБ, которая пыталась стать "двойным агентом" и проникнуть в спецслужбу Украины.

Источник: пресс-служба Службы безопасности Украины

Дословно: "СБУ сорвала планы врага по проникновению "крота" в негласный аппарат Службы. В результате многоходовых контрразведывательных мероприятий злоумышленницу своевременно разоблачили, задокументировали преступную деятельность и идентифицировали ее "куратора".

Детали: По информации СБУ, женщина притворялась украинской патриоткой и пыталась втереться в доверие СБУ.  Для выполнения задания российской ФСБ злоумышленница вышла на представителя одного из подразделений СБУ и предложила свою помощь в борьбе с агрессором. В частности, она обещала предоставлять украинским спецслужбам актуальную информацию о деятельности врага на временно оккупированной территории востока.

Однако сотрудники СБУ установили, что в 2019 году она была завербована российской спецслужбой через подконтрольные оккупантам псевдорганы на временно оккупированной Луганщине. Сотрудники украинской контрразведки дезинформировали агрессора, вывели предательницу на подконтрольную территорию и задержали.

 

СБУ сообщает, что после начала полномасштабного вторжения она выполняла указания агрессора по выявлению маршрутов и техники ВСУ на территории Луганщины. Также женщина собирала установочные данные и места пребывания участников движения сопротивления в регионе, в частности в оккупированном селе Марковка. Полученную информацию она передавала в оккупационную администрацию региона для проведения репрессий против местных жителей.

ВИДЕО ДНЯ
 

Женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Мера пресечения – содержание под стражей.

Ей грозит наказание до 15 лет в тюрьме или пожизненное заключение.

Темы: СБУФСБшпионаж
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россияне разрушили "Шахедом" объект энергетической инфраструктуры Кривого Рога

инфографикаВ Украине уже погибло более 1 400 российских офицеров – ОЅINT

фотоПольша забрала у посольства РФ базу отдыха под Варшавой

В Одессе создадут пункты обогрева и не исключают, что еду придется готовить на огне

Тимоти Снайдер стал амбассадором UNITED24: собирает на "Ловца Шахедов"

Глава Минрегиона Чернышев подал в отставку

Все новости...
СБУ
Харьковщина: арестован коллаборант, который помогал врагу захватывать предприятия
Оккупантка рассказала, что ее бросили свои истекать кровью на поле боя – СБУ 
Экс-милиционер готовил взрывы на Одесской железной дороге - СБУ
Последние новости
03:34
ВСУ уничтожили на юге 4 склада с боеприпасами и 6 цистерн с топливом оккупантов - ОК "Юг"
03:04
США продадут Финляндии реактивные системы залпового огня на сумму $535 млн
02:25
"Шахтер" вылетел из Лиги чемпионов, проиграв "Лейпцигу", но не лишился европейской весны
01:57
В Британии выставили на аукцион редкие фото с Елизаветой II во время военной службы
01:44
КНДР вновь запустила баллистическую ракету неустановленного типа - СМИ
01:35
США могут ужесточить санкции против КНДР из-за военной помощи России
01:02
Совбез ООН большинством голосов отверг лживую резолюцию россиян о "биолабораториях" в Украине
00:26
Оккупанты обстреляли Харьков: три прилета по Киевскому району
00:09
"Укрэнерго" ограничила энергоснабжение в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях
23:59
В Северной Македонии запретили использование "связанных с фашизмом" названий
Все новости...