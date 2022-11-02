Хотела стать "кротом": СБУ задержала "двойного агента" ФСБ

Служба безопасности задержала законспирированную шпионку российской ФСБ, которая пыталась стать "двойным агентом" и проникнуть в спецслужбу Украины.

Источник: пресс-служба Службы безопасности Украины

Дословно: "СБУ сорвала планы врага по проникновению "крота" в негласный аппарат Службы. В результате многоходовых контрразведывательных мероприятий злоумышленницу своевременно разоблачили, задокументировали преступную деятельность и идентифицировали ее "куратора".

Детали: По информации СБУ, женщина притворялась украинской патриоткой и пыталась втереться в доверие СБУ. Для выполнения задания российской ФСБ злоумышленница вышла на представителя одного из подразделений СБУ и предложила свою помощь в борьбе с агрессором. В частности, она обещала предоставлять украинским спецслужбам актуальную информацию о деятельности врага на временно оккупированной территории востока.

Однако сотрудники СБУ установили, что в 2019 году она была завербована российской спецслужбой через подконтрольные оккупантам псевдорганы на временно оккупированной Луганщине. Сотрудники украинской контрразведки дезинформировали агрессора, вывели предательницу на подконтрольную территорию и задержали.

СБУ сообщает, что после начала полномасштабного вторжения она выполняла указания агрессора по выявлению маршрутов и техники ВСУ на территории Луганщины. Также женщина собирала установочные данные и места пребывания участников движения сопротивления в регионе, в частности в оккупированном селе Марковка. Полученную информацию она передавала в оккупационную администрацию региона для проведения репрессий против местных жителей.

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Женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Мера пресечения – содержание под стражей.

Ей грозит наказание до 15 лет в тюрьме или пожизненное заключение.