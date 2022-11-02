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Хотіла стати "кротом": СБУ затримала "подвійну агентку" ФСБ

Тетяна ЛозовенкоСереда, 2 листопада 2022, 12:35
Хотіла стати кротом: СБУ затримала подвійну агентку ФСБ
Затримана шпигунка ФСБ, фото сбу

Служба безпеки затримала законспіровану шпигунку російської ФСБ, яка намагалася стати "подвійним агентом" і проникнути в спецслужбу України.

Джерело: пресслужба Служби безпеки України

Дослівно: "СБУ зірвала плани ворога щодо проникнення "крота" до негласного апарату Служби. В результаті багатоходових контррозвідувальних заходів зловмисницю своєчасно викрили, задокументували злочинну діяльність та ідентифікували її "куратора".

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Деталі: За інформацією СБУ, жінка прикидалася українською патріоткою та намагалася втертися у довіру СБУ. Для виконання завдання російської ФСБ зловмисниця вийшла на представника одного з підрозділів СБУ і запропонувала свою допомогу у боротьбі з Росією. Зокрема, вона обіцяла надавати українським спецслужбам актуальну інформацію щодо діяльності ворога на тимчасово окупованій території сходу.

Однак співробітники СБУ встановили, що у 2019 році вона була завербована російською спецслужбою через підконтрольні окупантам псевдоргани на тимчасово окупованій Луганщині. Співробітники української контррозвідки дезінформували агресора, вивели зрадницю на підконтрольну територію і затримали.

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СБУ встановила, що після початку повномасштабного вторгнення вона виконувала вказівки агресора щодо виявлення маршрутів і техніки ЗСУ на території Луганщини. Також жінка збирала установчі дані та місця перебування учасників руху опору в регіоні, зокрема в окупованому селищі Марківка. Отриману інформацію вона передавала до окупаційної адміністрації регіону для проведення репресій проти місцевих жителів.

 

Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Запобіжний захід – тримання під вартою. Їй загрожує покарання до 15 років у в’язниці або довічне ув’язнення.

Теми: СБУФСБшпигунство
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