Путин еще не решил, будет ли пятый раз баллотироваться в президенты России
Среда, 2 ноября 2022, 12:54
Президент РФ Владимир Путин еще не решил, примет ли участие в следующих президентских выборах.
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на спикера Путина Дмитрия Пескова.
Детали: Как сообщает издание, на вопрос, принял ли Путин решение о своем участии в следующих выборах президента РФ, Песков ответил "нет".
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Справка: Согласно российскому избирательному законодательству, президентские выборы в РФ должны пройти 17 марта 2024 года. Главу России выбирают сроком на 6 лет. Для Путина следующие президентские выборы могут стать пятыми. Впервые на пост президента Путин вступил 7 мая 2000 года.
Что этому предшествовало:
- Российские СМИ со ссылкой на источники в октябре сообщали, что в администрации президента РФ начали готовиться к президентской кампании 2024 года, победителем которой в очередной раз должен стать действующий президент Владимир Путин.
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