Путин еще не решил, будет ли пятый раз баллотироваться в президенты России

Президент РФ Владимир Путин еще не решил, примет ли участие в следующих президентских выборах.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на спикера Путина Дмитрия Пескова.

Детали: Как сообщает издание, на вопрос, принял ли Путин решение о своем участии в следующих выборах президента РФ, Песков ответил "нет".

Справка: Согласно российскому избирательному законодательству, президентские выборы в РФ должны пройти 17 марта 2024 года. Главу России выбирают сроком на 6 лет. Для Путина следующие президентские выборы могут стать пятыми. Впервые на пост президента Путин вступил 7 мая 2000 года.

Что этому предшествовало: