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Путін ще не вирішив, чи буде вп'яте балотуватися у президенти Росії

"Українська правда"Середа, 2 листопада 2022, 12:54
Путін ще не вирішив, чи буде вп'яте балотуватися у президенти Росії
ДМИТРО ПЄСКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Президент РФ Володимир Путін ще не вирішив, чи буде брати участь у наступних президентських виборах.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на речника Путіна Дмитра Пєскова

Деталі: Як повідомляє видання, на питання, чи ухвалив Путін рішення щодо своєї участі у наступних виборах президента РФ, Пєсков відповів "ні".

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Довідково: Згідно з російським виборчим законодавством, президентські вибори в РФ мають пройти 17 березня 2024 року. Главу Росії обирають терміном на 6 років. Для Путіна наступні президентські вибори можуть стати п'ятими. Вперше посаду президента Путін обійняв 7 травня 2000 року.

Що цьому передувало: 

  • Російські ЗМІ з посиланням на джерела у жовтні повідомили, що в адміністрації президента РФ почали готуватися до президентської кампанії 2024 року, переможцем якої вкотре має стати чинний президент Володимир Путін

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Теми: ПутінвибориРосія
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