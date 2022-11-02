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США выделили на подготовку специалистов по разминированию в Украине $47,6 млн

"Европейская правда"Среда, 2 ноября 2022, 20:21

Государственный департамент США объявил о запуске проекта для помощи Украине по обучению разминированию стоимостью $47,6 млн.

Об этом говорится в заявлении Госдепа, пишет "Европейская правда".

Американской фирме, предоставляющей консультационные и инженерные услуги, было выделено финансирование для оказания помощи украинскому правительству в обнаружении и удалении наземных мин из гражданских районов.

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"Согласно условиям проекта, Tetra Tech укрепит потенциал правительства Украины по обнаружению и удалению наземных мин, неразорвавшихся и брошенных боеприпасов, самодельных взрывных устройств и других взрывоопасных предметов из гражданских районов".

По оценкам украинского правительства, 160 000 квадратных километров территории страны могут быть загрязнены наземными минами и другими взрывчатыми веществами.

Проект также поддерживает развертывание дополнительных групп по разминированию и групп по обучению рискам, связанным с взрывоопасными предметами, через местную неправительственную организацию "Украинская ассоциация саперов".

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Темы: разминированиеСШАденьги
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