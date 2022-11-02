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Кулеба и глава МИД Турции поговорили о "зерновой сделке" и украинских пленных

"Европейская правда"Среда, 2 ноября 2022, 23:22

Министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу в среду провели телефонный разговор по "зерновому коридору".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В развитие диалога между лидерами Украины и Турции скоординировали дальнейшие шаги для обеспечения функционирования "зернового коридора" и освобождения украинских пленных", - написал Кулеба в Twitter.

Напомним, после удара по кораблям Черноморского флота в оккупированном Севастополе Россия заявила о приостановлении своего участия в зерновой инициативе. В ООН после этого заявили, что договоренность все равно остается в силе и инспекторы организации продолжат проверку судов

Как писала ЕП в своей статье, "зерновое соглашение", может работать даже без участия российской стороны, если на это будет воля президента Турции Эрдогана, и реализация этого сценария уже началась, а Путин уже на следующий день начал намекать, что РФ готова вернуться к соглашению.

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Читайте подробнее о том, есть ли шанс сохранить зерновой коридор после российской истерики.

Смотрите также новое видео ЕвроПравды: Зерновое соглашение без РФ? Уже работает - корабли пошли! Дожмет ли Турция?

Темы: Кулеба ДмитрийТурциязернопленные
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