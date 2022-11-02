Кулеба и глава МИД Турции поговорили о "зерновой сделке" и украинских пленных

Министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу в среду провели телефонный разговор по "зерновому коридору".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В развитие диалога между лидерами Украины и Турции скоординировали дальнейшие шаги для обеспечения функционирования "зернового коридора" и освобождения украинских пленных", - написал Кулеба в Twitter.

I had a call with my Turkish counterpart @MevlutCavusoglu. Building on the dialogue between the leaders of Ukraine @ZelenskyyUa and Türkiye @RTErdogan we coordinated further steps to ensure the functioning of the grain corridor and the release of Ukrainian prisoners. November 2, 2022

Напомним, после удара по кораблям Черноморского флота в оккупированном Севастополе Россия заявила о приостановлении своего участия в зерновой инициативе. В ООН после этого заявили, что договоренность все равно остается в силе и инспекторы организации продолжат проверку судов.

Как писала ЕП в своей статье, "зерновое соглашение", может работать даже без участия российской стороны, если на это будет воля президента Турции Эрдогана, и реализация этого сценария уже началась, а Путин уже на следующий день начал намекать, что РФ готова вернуться к соглашению.

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