Кулеба й глава МЗС Туреччини поговорили про "зернову угоду" та українських полонених

Міністри закордонних справ України й Туреччини Дмитро Кулеба та Мевлют Чавушоглу в середу провели телефонну розмову щодо "зернового коридору".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У розвиток діалогу між лідерами України та Туреччини скоординували подальші кроки для забезпечення функціонування "зернового коридору" та звільнення українських полонених", – написав Кулеба у Twitter.

I had a call with my Turkish counterpart @MevlutCavusoglu. Building on the dialogue between the leaders of Ukraine @ZelenskyyUa and Türkiye @RTErdogan we coordinated further steps to ensure the functioning of the grain corridor and the release of Ukrainian prisoners. November 2, 2022

Нагадаємо, після удару по кораблях Чорноморського флоту в окупованому Севастополі Росія заявила про призупинення своєї участі у зерновій ініціативі. В ООН після цього заявили, що домовленість все одно залишається чинною і інспектори організації продовжать перевірку суден.

Як писала ЄП у своїй статті, "зернова угода", могла б працювати навіть без участі російської сторони, якщо на це буде воля президента Туреччини Ердогана.

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Путін вже наступного дня почав натякати, що РФ готова повернутися до угоди. А в середу про відновлення Москвою участі в ініціативі заявили турецька та російська сторони.

Читайте детальніше про те, чи є шанс зберегти зерновий коридор після російської істерики.

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