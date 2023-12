Кулеба й глава МЗС Туреччини поговорили про "зернову угоду" та українських полонених

Міністри закордонних справ України й Туреччини Дмитро Кулеба та Мевлют Чавушоглу в середу провели телефонну розмову щодо "зернового коридору".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У розвиток діалогу між лідерами України та Туреччини скоординували подальші кроки для забезпечення функціонування "зернового коридору" та звільнення українських полонених", – написав Кулеба у Twitter.

Реклама:

I had a call with my Turkish counterpart @MevlutCavusoglu. Building on the dialogue between the leaders of Ukraine @ZelenskyyUa and Türkiye @RTErdogan we coordinated further steps to ensure the functioning of the grain corridor and the release of Ukrainian prisoners.