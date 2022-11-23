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Президент ПАСЕ после новых ракетных атак РФ предупредил "лидеров в Кремле"

"Европейская правда"Среда, 23 ноября 2022, 20:07

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс предупредил руководство РФ о наказаниях после последних ракетных атак РФ по гражданской инфраструктуре Украины.

Об этом он написал в среду в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Кокс отметил, что сегодняшними ракетными обстрелами гражданской инфраструктуры (включая роддом в Вольнянске и поликлинику в Купянске) Россия продолжает нарушать международное право.

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"Лидеры в Кремле, берегитесь - эти преступления не останутся безнаказанными", - предупредил президент ПАСЕ.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский выступит на срочном заседании Совета Безопасности ООН в среду, посвященном последним ракетным ударам России, которые привели к отключению электроэнергии в Украине и соседней Молдове.

23 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины из самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота.

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Темы: ПАСЕРосcия
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