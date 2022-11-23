Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент ПАСЕ после новых ракетных атак РФ предупредил "лидеров в Кремле"

"Европейская правда"Среда, 23 ноября 2022, 21:07

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс предупредил руководство РФ о наказаниях после последних ракетных атак РФ по гражданской инфраструктуре Украины.

Об этом он написал в среду в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Кокс отметил, что сегодняшними ракетными обстрелами гражданской инфраструктуры (включая роддом в Вольнянске и поликлинику в Купянске) Россия продолжает нарушать международное право.

"Лидеры в Кремле, берегитесь - эти преступления не останутся безнаказанными", - предупредил президент ПАСЕ.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский выступит на срочном заседании Совета Безопасности ООН в среду, посвященном последним ракетным ударам России, которые привели к отключению электроэнергии в Украине и соседней Молдове.

23 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины из самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота.

Темы: ПАСЕРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Лукашенко объяснил, почему белорусские войска не помогут Путину выиграть войну

Мэра Харькова оштрафовали на 3400 грн за русский язык в эфире телемарафона

фотоИз плена вернули еще 50 воинов, в частности защитников "Азовстали" и Змеиного

Борис Джонсон стал почетным гражданином Киева

фотоСкифское золото, оружие, элитные авто: СБУ помешала вывозу за границу имущества Богуслаева

В Кремле открыто шантажируют Украину: Выполните наши требования и обстрелы остановятся

Все новости...
ПАСЕ
Защита неба поможет завершить войну в ближайшее время – Зеленский
ПАСЕ приняла резолюцию о признании России террористическим режимом
В ПАСЕ предлагают признать Россию террористическим режимом
Последние новости
19:18
Верхняя палата парламента Ирландии признала Голодомор геноцидом украинского народа
19:04
Россия говорит своим военным, что для победы их должно быть 5 миллионов – Генштаб ВСУ
19:01
РФ обстреляла Херсон 17 раз за сутки: поврежден "пункт несокрушимости", есть погибший
18:52
Дождаться. История 22-летнего офицера-морпиха, "пропавшего без вести" в Мариуполе
18:42
Румыния готова поставлять Молдове электроэнергию, но связность сетей недостаточна – президент
18:38
Объявленный в розыск нардеп Волынец нашелся
18:31
70% жилого фонда Киева в режиме аварийного отключения электричества – КГГА
18:22
В Скадовском районе оккупанты усилили проверки жителей – сводка Генштаба
18:19
Европарламент: Режим Лукашенко вместе с Россией должен ответить за военные преступления в Украине
17:52
ДТЭК частично восстановил электроснабжение в Киеве, но в столице действуют экстренные ограничения
Все новости...