Президент ПАРЄ після нових ракетних атак РФ попередив "лідерів у Кремлі"

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Тіні Кокс попередив керівництво РФ про покарання після останніх ракетних атак РФ по цивільній інфраструктурі України.

Про це він написав у середу у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Кокс зазначив, що сьогоднішніми ракетними обстрілами цивільної інфраструктури (включаючи пологовий будинок у Вільнянську та поліклініку в Куп'янську) Росія продовжує порушувати міжнародне право.

"Лідери в Кремлі, стережіться - ці злочини не залишаться безкарними", - попередив президент ПАРЄ.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський виступить на терміновому засіданні Ради Безпеки ООН в середу, присвяченому останнім ракетним ударам Росії, які призвели до відключення електроенергії в Україні та в сусідній Молдові.

23 листопада Росія вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України із літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту.