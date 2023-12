Президент ПАРЄ після нових ракетних атак РФ попередив "лідерів у Кремлі"

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Тіні Кокс попередив керівництво РФ про покарання після останніх ракетних атак РФ по цивільній інфраструктурі України.

Про це він написав у середу у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Кокс зазначив, що сьогоднішніми ракетними обстрілами цивільної інфраструктури (включаючи пологовий будинок у Вільнянську та поліклініку в Куп'янську) Росія продовжує порушувати міжнародне право.

"Лідери в Кремлі, стережіться - ці злочини не залишаться безкарними", - попередив президент ПАРЄ.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський виступить на терміновому засіданні Ради Безпеки ООН в середу, присвяченому останнім ракетним ударам Росії, які призвели до відключення електроенергії в Україні та в сусідній Молдові.

23 листопада Росія вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України із літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту.

By today’s ongoing missile attacks on civilian infrastructure (including the maternity ward in Vilnyansk and a polyclinic in Kupyansk) Russia continuous its violations of international law. Leaders in Kremlin, beware - there will be no impunity for these crimes. @PACE_News