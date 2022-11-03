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Совбез ООН большинством голосов отверг лживую резолюцию россиян о "биолабораториях" в Украине

Станислав ПогориловЧетверг, 3 ноября 2022, 00:02
Совбез ООН большинством голосов отверг лживую резолюцию россиян о биолабораториях в Украине
Фото: Getty Images

Совет Безопасности ООН большинством голосов отверг предложенную Россией резолюцию о создании комиссии для "расследования" лживых утверждений Кремля относительно так называемых "биолабораторий США в Украине".

Источник: русская служба BBC

Детали: Проект резолюции не набрал необходимых 9 голосов из 15. За резолюцию проголосовали Россия и Китай, против - США, Великобритания и Франция, другие государства воздержались.

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Представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд назвала это мероприятие "колоссальной тратой времени" и описала утверждения России как "чистой воды выдумки, выдвинутые без малейших доказательств".

Что предшествовало: 28 октября заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин заявила, что Россия требует заседаний Совбеза ООН с целью распространять свою пропаганду и дезинформацию, а также готовит провокации с применением биологических веществ.

Темы: ООНУкраинаРосcиявойна
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