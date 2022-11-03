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Противовоздушная оборона за сутки сбила 10 дронов-камикадзе "Shahed-136" и БпЛА "Орлан" - Генштаб

Станислав ПогориловЧетверг, 3 ноября 2022, 07:21
скриншот

За минувшие сутки Силы противовоздушной обороны сбили 10 ударных дронов "Shahed-136" и БпЛА "Орлан", сообщили в Генштабе.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Также авиация ВСУ нанесла по врагу 21 удар - под поражение попали районы сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил за сутки поразили 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 3 других важных военных объекта противника.

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Темы: войнаШахедУкраинаРосcия
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