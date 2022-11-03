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Болгария может начать предоставление военной помощи Украине

"Европейская правда"Четверг, 3 ноября 2022, 11:55

Болгария может начать предоставление военно-технической помощи Украине после того, как оборонный и внешнеполитический комитеты парламента страны одобрили два предложения, представленные проевропейскими партиями ГЕРБ и "Демократическая Болгария".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Хотя Болгария и Венгрия непосредственно не поставляют Украине оружие, военные заводы Болгарии получают огромные прибыли от продажи оружия, которое использует украинская армия в войне против России.

Теперь, когда законопроект прошел комитеты, ожидается, что он будет иметь достаточную поддержку на пленарном заседании, в частности со стороны ГЕРБ, "Мы продолжаем изменения", "Демократической Болгарии" и ДПС.

Против законопроекта выступают пророссийские партии БСП и "Вазраждане". Президент Румен Радев, который сейчас руководит исполнительной властью, неоднократно высказывался против такого решения и даже называл его инициаторов "разжигателями войны", целью которых является втягивание Болгарии в конфликт.

"Отправка оружия в Украину однозначно делает нас, хоть и косвенно, частью конфликта", - заявил депутат Болгарской социалистической партии и бывший министр иностранных дел Кристиан Вигенин. "Вазраждане" обратилась в министерство обороны с просьбой проанализировать ситуацию.

Ее поддержал и.о. министра обороны Димитар Стоянов, который заявил, что такое решение требует детального анализа. Он заявил, что Болгария не может потерять свои зенитные ракетные комплексы С-300, добавив, что они являются основой противовоздушной обороны страны.

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"Содержание старого советского вооружения стало практически невозможным после российской военной агрессии против Украины, и на повестке дня стоит вопрос его замены", - сказал Атанас Славов из "Демократической Болгарии".

Даниэль Митов от ГЕРБ в очередной раз указал на запоздалость решения и необходимость его быстрого рассмотрения, пояснив, что список стран, которые помогают Украине - это список цивилизованных стран.

"Я хочу, чтобы Болгария была частью этого списка", - сказал Митов, бывший министр иностранных дел во втором правительстве ГЕРБ.

Среди партий, которые поддерживают предоставление Украине военной помощи, партия "Мы продолжаем изменения" бывшего премьер-министра Кирилла Петкова сейчас выступает за предоставление оружия Украине, хотя во времена правления кабинета Петкова она отстаивала противоположную позицию.

Темы: БолгарияУкраина
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