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В Германии стало больше тех, кто склонен верить в пропагандистские нарративы РФ

"Европейская правда"Четверг, 3 ноября 2022, 14:31

В Германии в последние месяцы растет количество людей, склонных верить в нарративы и теории заговоров в пользу РФ.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра мониторинга, анализа и стратегии (Cemas), работающего в формате общественной организации, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

40% опрошенных полностью или частично согласились с утверждениями, что российская агрессивная война стала "безальтернативной реакцией на провокацию НАТО". Это на 11% больше, чем в апреле.

44% полностью или частично убеждены, что Путин борется с "мировой элитой", которая "дергает за ниточки за ширмой" - на 12% больше, чем в апреле. 

14% опрошенных согласились с тезисом, что Украина "исторически не имеет территориальных претензий" и на самом деле "была частью России". Почти вдвое выросло число тех, кто поверил, что война РФ была "необходима, чтобы устранить фашистов у власти в Украине" - до 9%.

Поддержка этих тезисов заметно выше среди респондентов из восточной Германии, чем западной. 

Так, среди респондентов из восточной Германии каждый третий поддерживает тезисы, которые оправдывают нападение России на Украину тем, что ее "спровоцировало НАТО", а совокупно тех, кто частично или полностью согласен с таким утверждением - 59%. В западной Германии полностью согласившихся с этим утверждением - вдвое меньше.

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Также прослеживается корреляция между склонностью верить в российские нарративы и политическими симпатиями. Среди избирателей правопопулистской "Альтернативы для Германии" тезисы о "провокации НАТО" и то, что "Украина исторически принадлежит России", полностью поддерживает почти половина опрошенных; среди избирателей "Левых" это каждый третий. 

Меньше всего склонных верить пророссийским нарративам оказалось среди сторонников "Зеленых" и "Свободных демократов".

Исследование также установило, что среди готовых верить в пророссийские нарративы заметно больше тех, кто готов протестовать против коронавирусных ограничений или в связи с ценами на энергоносители. 

В ходе исследования опросили более 2200 респондентов в возрасте от 18 до 90 лет в период с 3 по 10 октября. 

Читайте также историческую речь федерального президента Германии, которая свидетельствует об окончательном изменении отношения Берлина к России: "Для Германии это новая эпоха"

Темы: ГерманияпропагандаРосcия
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