Турция вряд ли ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО в этом году - СМИ

Турция вряд ли подпишет заявку Швеции на членство в НАТО до конца года, и шансы на то, что это произойдет еще до выборов, которые состоятся в следующем году, невелики.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с вопросом.

По словам чиновников, поскольку в четверг в Турцию должен прибыть генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг для проведения встреч, Анкара настаивает на твердых шагах, особенно со стороны Швеции.

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Собеседники издания отметили, что Швеция не сделала достаточно, чтобы удовлетворить требования Турции, а повестка дня турецкого парламента заполнена до конца года. В то же время Турция довольна сотрудничеством со стороны Финляндии, которая также подала заявку на вступление в НАТО, но Анкара планирует голосовать по обеим заявкам одновременно.

Чиновники сказали, что турецкое правительство не планирует добиваться ратификации парламентом членства Швеции, если она не выполнит действующие требования о прекращении деятельности курдских сепаратистов, экстрадиции подозреваемых и полной отмене ограничений на продажу оружия Анкаре.

Следующие парламентские выборы в Турции запланированы на июнь, но не исключено, что они состоятся раньше.

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Как известно, Турция и Венгрия пока единственные страны, которые еще не ратифицировали членство Финляндии и Швеции в НАТО.

Хотя Венгрия продвигается медленно по сравнению с другими странами, она может проголосовать по вопросу о расширении до конца года.