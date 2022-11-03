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Турция вряд ли ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО в этом году - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 3 ноября 2022, 15:44

Турция вряд ли подпишет заявку Швеции на членство в НАТО до конца года, и шансы на то, что это произойдет еще до выборов, которые состоятся в следующем году, невелики.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с вопросом.

По словам чиновников, поскольку в четверг в Турцию должен прибыть генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг для проведения встреч, Анкара настаивает на твердых шагах, особенно со стороны Швеции.

Собеседники издания отметили, что Швеция не сделала достаточно, чтобы удовлетворить требования Турции, а повестка дня турецкого парламента заполнена до конца года. В то же время Турция довольна сотрудничеством со стороны Финляндии, которая также подала заявку на вступление в НАТО, но Анкара планирует голосовать по обеим заявкам одновременно.

Чиновники сказали, что турецкое правительство не планирует добиваться ратификации парламентом членства Швеции, если она не выполнит действующие требования о прекращении деятельности курдских сепаратистов, экстрадиции подозреваемых и полной отмене ограничений на продажу оружия Анкаре.

Следующие парламентские выборы в Турции запланированы на июнь, но не исключено, что они состоятся раньше.

Как известно, Турция и Венгрия пока единственные страны, которые еще не ратифицировали членство Финляндии и Швеции в НАТО.

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Хотя Венгрия продвигается медленно по сравнению с другими странами, она может проголосовать по вопросу о расширении до конца года.

Темы: ТурцияНАТОШвеция
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