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В центре Москвы исчез свет, министры на совещании с Путиным сидели в темноте

Катерина ТищенкоЧетверг, 3 ноября 2022, 18:15
В центре Москвы исчез свет, министры на совещании с Путиным сидели в темноте
Два министра сидят в темноте на совещании с Путиным 3-го ноября, фото РБК

В деловом квартале столицы России "Москва-сити" произошло отключение света, из-за чего главы двух министерств на совещании с участием президента страны-агрессора Владимира Путина сидели в темноте.

Источник: РБК, РИА Новости, ТАСС

Детали: Как пишет РБК, без света остались три башни "Москвы-сити". Электричество отключилось в комплексе IQ-квартал, в котором, в частности, расположены три госведомства – Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи.

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То, что министерства остались без света, оказалось заметно и на прямой трансляции совещания с участием Путина. На трансляции видно, что главы Минэкономразвития Максим Решетников и Минпромторга Денис Мантуров сидят в темноте.

Путин предложил сидящему в "Москва-сити" Решетникову доложить об инвестициях, выразил надежду, что отключение там света во время совещания не помешает.

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Однако к моменту начала доклада Решетникова электричество чиновникам все-таки включили.

 
фото РБК

По данным РИА Новости, без электричества осталась только одна башня "Москвы-сити", расположенная ближе к Третьему транспортному кольцу. По данным МЧС, электроснабжение в башне уже восстановлено.

Как передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, скачок напряжения стал причиной отключения электричества в IQ-квартале, около 100 человек были эвакуированы из здания.

Что предшествовало: С 10 октября Россия активно разрушает энергетическую инфраструктуру по всей Украине. Из-за этого во многих областях происходят стабилизационные и аварийные отключения света.

Темы: РосcияПутинэлектроэнергия
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