Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ задержала депутата, который вывозил в Россию зерно с Харьковщины

Татьяна ЛозовенкоПятница, 4 ноября 2022, 09:55
Задержанный, фото СБУ

Служба безопасности Украины задержала депутата сельсовета, который во время оккупации Харьковщины платил налоги в бюджет России и вывозил в РФ украинское зерно. 

Источник: пресс-служба СБУ 

Детали: По информации СБУ, депутат одного из сельсоветов Купянского района, будучи владельцем нескольких сельхозпредприятий, одним из первых предложил оккупантам помощь.

В частности, он "перерегистрировал" агробизнес в местной оккупационной администрации и начал платить налоги в бюджет России. В то же время основную часть собранного урожая должен был отдавать захватчикам, а остальное – реализовывать в РФ.

Кроме того, мужчина предоставил российским оккупантам доступ к своим логистическим складам для базирования и ремонта их военной техники, а также выделял топливо для ее заправки.

После деоккупации Харьковщины он остался в селе и надеялся избежать наказания. Однако сотрудники СБУ разоблачили его преступную деятельность и задержали.

Депутату сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СБУзернооккупацияРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, обновленоВ Ровно мужчина бросил боеприпас на детской площадке, среди пострадавших ребенок

видеоЖурналисты AP узнали подробности массовых убийств в Буче

Более тысячи Starlink в Украине отключились из-за проблем с финансированием - CNN

США пообещали предоставить Украине необходимую для освобождения Херсона помощь

фото, видеоВСУ уже уничтожили более 500 завербованных "вагнеровцами" российских заключенных – СМИ

Танки, бронетранспортеры и катера: США объявили новый пакет помощи Украине

Все новости...
СБУ
Оккупанты паникуют от работы украинской артиллерии: выживают 1 из 20 – СБУ
СБУ идентифицировала экс-полицейских, которые проводят массовые репрессии в оккупированном регионе
Объявили подозрение дочери экс-министра обороны Украины: работала на оборонку РФ
Последние новости
01:48
Маск сообщил, какой в дальнейшем будет политика Twitter
01:17
Россия проголосовала за резолюцию с осуждением себя самой – Кислица
00:47
Россияне били по 4 громадам Сумщины, запустили 70 снарядов и мин
00:06
Враг атаковал Винницкую область "Шахедами" – глава ОВА
23:51
Нидерланды предоставляют Украине 120 млн евро военной помощи, модернизируют 45 танков
23:41
Оккупанты провоцируют экологическую катастрофу на Херсонщине, в воде до 10 тонн горючего – ОВА
23:40
Интересные факты об истории Довженко-Центра, стоящем на пороге "реорганизации"
23:23
В Будапеште - митинг против пропаганды Орбана с проукраинскими лозунгами
23:17
фото, обновленоВ Ровно мужчина бросил боеприпас на детской площадке, среди пострадавших ребенок
23:15
фотоВ Вене осквернили украинские инсталляции символами Z
Все новости...