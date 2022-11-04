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СБУ задержала депутата, который вывозил в Россию зерно с Харьковщины

Татьяна ЛозовенкоПятница, 4 ноября 2022, 08:55
СБУ задержала депутата, который вывозил в Россию зерно с Харьковщины
Задержанный, фото СБУ

Служба безопасности Украины задержала депутата сельсовета, который во время оккупации Харьковщины платил налоги в бюджет России и вывозил в РФ украинское зерно. 

Источник: пресс-служба СБУ 

Детали: По информации СБУ, депутат одного из сельсоветов Купянского района, будучи владельцем нескольких сельхозпредприятий, одним из первых предложил оккупантам помощь.

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В частности, он "перерегистрировал" агробизнес в местной оккупационной администрации и начал платить налоги в бюджет России. В то же время основную часть собранного урожая должен был отдавать захватчикам, а остальное – реализовывать в РФ.

Кроме того, мужчина предоставил российским оккупантам доступ к своим логистическим складам для базирования и ремонта их военной техники, а также выделял топливо для ее заправки.

После деоккупации Харьковщины он остался в селе и надеялся избежать наказания. Однако сотрудники СБУ разоблачили его преступную деятельность и задержали.

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Депутату сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.

Темы: СБУзернооккупацияРосcия
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