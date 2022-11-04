На Киевщине могут раздаваться взрывы из-за разминирования
Пятница, 4 ноября 2022, 09:15
4 ноября в Бучанском районе Киевской области могут раздаваться звуки взрывов из-за планового разминирования территорий.
Источник: пресс-служба Киевской областной военной администрации
Дословно: "На Киевщине продолжаются плановые работы по разминированию территорий в Бучанском районе подразделения ГСЧС будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов".
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Детали: В КОВА предупредили о возможных звуках взрывов и призвали соблюдать правила безопасности.