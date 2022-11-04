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На Киевщине могут раздаваться взрывы из-за разминирования

Татьяна ЛозовенкоПятница, 4 ноября 2022, 10:15
Иллюстративное фото с gettyimages

4 ноября в Бучанском районе Киевской области могут раздаваться звуки взрывов из-за планового разминирования территорий. 

Источник: пресс-служба Киевской областной военной администрации 

Дословно: "На Киевщине продолжаются плановые работы по разминированию территорий в Бучанском районе подразделения ГСЧС будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов".

Детали: В КОВА предупредили о возможных звуках взрывов и призвали соблюдать правила безопасности.

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Темы: взрывКиевская областьразминирование
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