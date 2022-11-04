На Киевщине могут раздаваться взрывы из-за разминирования

4 ноября в Бучанском районе Киевской области могут раздаваться звуки взрывов из-за планового разминирования территорий.

Источник: пресс-служба Киевской областной военной администрации

Дословно: "На Киевщине продолжаются плановые работы по разминированию территорий в Бучанском районе подразделения ГСЧС будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов".

Детали: В КОВА предупредили о возможных звуках взрывов и призвали соблюдать правила безопасности.