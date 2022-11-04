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На Київщині можуть лунати вибухи через розмінування

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 4 листопада 2022, 10:15
Ілюстративне фото з gettyimages

4 листопада в Бучанському районі Київщини можуть лунати звуки вибухів через планове розмінування територій. 

Джерело: пресслужба Київської обласної військової адміністрації 

Дослівно: "На Київщині тривають планові роботи з розмінування територій в Бучанському районі підрозділи ДСНС будуть проводити знищення вибухонебезпечних предметів".

Деталі: В КОВА попередили в можливі звуки вибухів та закликали дотримуватися правил безпеки.

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Теми: вибухКиївська областьрозмінування
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