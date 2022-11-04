Пентагон: Ядерный удар КНДР "приведет к концу режима Кима"

Министр обороны США Ллойд Остин заявил во время встречи со своим южнокорейским коллегой в четверг, что любая ядерная атака Северной Кореи против Соединенных Штатов или других стран приведет к концу режима Кима.

Об этом сообщило издание Politico, пишет "Европейская правда".

Заявление прозвучало через несколько часов после того, как Пхеньян испытал новую межконтинентальную баллистическую ракету, что снова усилило напряженность в регионе.

"Любое ядерное нападение на Соединенные Штаты или их союзников и партнеров, включая применение нестратегического ядерного оружия, является неприемлемым и приведет к падению режима Кима", - сказал Остин в четверг.

Администрация Байдена включила подобные формулировки в свою Стратегию национальной обороны, которую Пентагон опубликовал на прошлой неделе.

США и Южная Корея заявили, что они обеспокоены недавними ракетными запусками Пхеньяна.

Остин отметил, что испытания "дестабилизируют регион" и призвал Пхеньян "прекратить такую деятельность и начать серьезный диалог".

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Ранее в четверг Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету и две баллистические ракеты малой дальности. Межконтинентальная баллистическая ракета, вероятно, потерпела неисправность во время полета.

Это произошло всего через день после того, как режим Ким Чен Ына усилил напряженность на полуострове серией испытаний оружия.