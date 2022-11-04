Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Жители оккупированных территорий не хотят брать российский паспорт – Сопротивление

Ирина БалачукПятница, 4 ноября 2022, 10:25
Жители оккупированных территорий не хотят брать российский паспорт – Сопротивление
Фото pixabay.com

Российские захватчики до сих пор имеют проблемы с паспортизацией на временно оккупированных территориях – местные жители не хотят брать российское гражданство.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Сопротивление: "С момента широкомасштабного вторжения россияне постоянно переносили сроки паспортизации временно оккупированных территорий. Но украинцы на ВОТ системно сопротивляются насильственной паспортизации".

Реклама:

Детали: В ЦНС отметили, что оккупанты пытались ввести людей в заблуждение и в октябре активно разгоняли чушь о том, что с 30 октября граждан Украины и лиц без гражданства на ВОТ Кремль официально признает "гражданами России".

Но несмотря на эти рассказы захватчики решили увеличивать количество пунктов оформления российских паспортов. Только на оккупированной части Донецкой области таких пунктов будет втрое больше.

В ЦНС отметили, что рассказы об "автоматическом получении" российского гражданства на временно оккупированных территориях имеют целью деморализовать местное население и уменьшить его сопротивление.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: оккупацияРосcияпаспорт гражданство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
оккупация
ЦНС: на Запорожье оккупанты готовятся к отступлению − разграбили завод в Токмаке
Россияне закрыли партийные штабы в Новой Каховке из-за страха перед местными - Спротыв
Британская разведка рассказала, почему Россия проводит "выборы" на оккупированных территориях Украины
Последние новости
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
Все новости...
Реклама: