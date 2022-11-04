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Жители оккупированных территорий не хотят брать российский паспорт – Сопротивление

Ирина БалачукПятница, 4 ноября 2022, 11:25
Фото pixabay.com

Российские захватчики до сих пор имеют проблемы с паспортизацией на временно оккупированных территориях – местные жители не хотят брать российское гражданство.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Сопротивление: "С момента широкомасштабного вторжения россияне постоянно переносили сроки паспортизации временно оккупированных территорий. Но украинцы на ВОТ системно сопротивляются насильственной паспортизации".

Детали: В ЦНС отметили, что оккупанты пытались ввести людей в заблуждение и в октябре активно разгоняли чушь о том, что с 30 октября граждан Украины и лиц без гражданства на ВОТ Кремль официально признает "гражданами России".

Но несмотря на эти рассказы захватчики решили увеличивать количество пунктов оформления российских паспортов. Только на оккупированной части Донецкой области таких пунктов будет втрое больше.

В ЦНС отметили, что рассказы об "автоматическом получении" российского гражданства на временно оккупированных территориях имеют целью деморализовать местное население и уменьшить его сопротивление.

Темы: оккупацияРосcияпаспорт гражданство
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