Россияне закрыли партийные штабы в Новой Каховке из-за страха перед местными - Спротыв
После подрыва штаба партии "Единая Россия" во временно оккупированной Новой Каховке, россияне закрыли партийные штабы в городе.
Источник: Центр национального сопротивления
Прямая речь: "После удачного подрыва штаба "Единая Россия" представителями партизанского движения "АТЕШ", в Новой Каховке не работают офисы партийных ячеек и штабы партий на псевдовыборах.
Местное население саботирует "избирательный процесс" и в штабах работают свезенные гастролеры из рф. Задачей штабов является имитация партийной деятельности и организация картинки для пропагандистов".
Что предшествовало: Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что 29 августа в 21:00 представители партизанского движения "АТЕШ" взорвали предвыборный штаб путинской партии "Единой России" в Новой Каховке.
В ходе операции ликвидировали трех военнослужащих РФ, также сгорела вся документация, которую оккупанты завезли к так называемым "выборам", запланированным на 8-10 августа.
Предистория:
- На псевдовыборы на временно оккупированные территории захватчики свозят "наблюдателей" из России.
На территории оккупированной Херсонщины местные жители пытаются избегать участия в так называемых "выборах", которые организовали российские оккупанты.
- На оккупированных территориях Луганской области захватчики объявленными так называемыми "выборами" хотят увеличить и ускорить темпы мобилизации.
- Британская разведка утверждает, что проведением псевдовыборов на оккупированных территориях Украины путинская "Единая Россия" стремится закрепить там влияние Кремля.