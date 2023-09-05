Россияне закрыли партийные штабы в Новой Каховке из-за страха перед местными - Спротыв

После подрыва штаба партии "Единая Россия" во временно оккупированной Новой Каховке, россияне закрыли партийные штабы в городе.

Источник: Центр национального сопротивления

Прямая речь: "После удачного подрыва штаба "Единая Россия" представителями партизанского движения "АТЕШ", в Новой Каховке не работают офисы партийных ячеек и штабы партий на псевдовыборах.

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Местное население саботирует "избирательный процесс" и в штабах работают свезенные гастролеры из рф. Задачей штабов является имитация партийной деятельности и организация картинки для пропагандистов".

Что предшествовало: Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что 29 августа в 21:00 представители партизанского движения "АТЕШ" взорвали предвыборный штаб путинской партии "Единой России" в Новой Каховке.

В ходе операции ликвидировали трех военнослужащих РФ, также сгорела вся документация, которую оккупанты завезли к так называемым "выборам", запланированным на 8-10 августа.

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