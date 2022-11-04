Некоторые села Херсонщины разрушены на 100%, власти помогают с самым необходимым

Некоторые из освобожденных населенных пунктов Херсонской области полностью разрушены, людям в деоккупированных селах нужны прежде всего электроэнергия, вода, газ и дрова, а почтовые и банковские услуги уже доступны.

Источник: проект "Радио Свобода" "Новости Приазовья" со ссылкой на чиновников

Прямая речь главы Херсонского областного совета Александра Самойленко: "На Херсонщине на сегодня есть около сотни населенных пунктов, которые освобождены от оккупантов. Основная масса находится в Бериславском районе, это север Херсонской области. Есть такие, которые давно освобождены, как бывший райцентр Нововоронцовка, Высокополье, Большая Александровка.

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В основном это села, которые расположены вокруг бывших районных центров.

Сказать, что инфраструктура в этих населенных пунктах разрушена, – это ничего не сказать. Я лично в некоторых был, есть такие населенные пункты, в которых разрушена не только инфраструктура, а все здания, которые находятся там, разрушены на 100%".

Детали: Самойленко отметил, что сейчас облсовет пытается поставлять продукты для людей, которые остались в освобожденных населенных пунктах. Кроме того, там создают хабы по предоставлению материалов для ремонта и восстановления зданий.

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По словам главы облсовета, Большая Александровка в ближайшее время уже будет с газом, но такая ситуация не во всех населенных пунктах, поэтому ищут альтернативные источники отопления, "буржуйки".

Он сказал, что на сегодня в освобожденных селах есть потребность в генераторах, строительных материалах и средствах связи.

Самойленко отметил, что почтальоны "Укрпочты" уже носят пенсии в деоккупированных селах, также есть возможность работать банкам.

Однако он призывает жителей деоккупированных населенных пунктов выехать на зиму из этого региона.

Начальник Нововоронцовской поселковой военной администрации Андрей Селецкий рассказал, что отсутствие электричества и водоснабжения – основные проблемы освобожденных населенных пунктов.

"Бывает такое, что людям еда не нужна, потому что в селе всегда есть что поесть, а людям, например, нужны тенты, чтобы перекрыть крыши, которые повредились во время обстрелов, нужна пленка для окон или дрова, чтобы растопить в печах, потому что посадки заминированы", – отметил он.

Военные помогают разминировать территорию, чтобы селяне могли выпасать коров.

Селецкий отметил, что в Нововоронцовке был прекрасная рыбартель и она не пострадала от обстрелов, поэтому он "провел переговоры с рыбаками, они готовы выходить на работу".

Со своей стороны, начальница Высокопольской поселковой военной администрации Анна Шостак-Кучмяк рассказала, что все населенные пункты общины уже освобождены от оккупации и восстанавливают мирную жизнь.

"Самое основное у нас сейчас – восстанавливается энергетическая отрасль. Также работаем, чтобы запустить газосети. Основное, что людям нужно: свет, газ, вода. Уже есть достижения: на восьми улицах уже есть свет, а это уже надежда на то, что там возобновляется и водоснабжение", – рассказала она.

"Надо обеспечить топливом, буржуйками, у кого их нет, потому что газовое отопление очень трудно подключить быстро. Оно будет делаться, но постепенно. Поэтому нам надо подготовиться, помочь людям пережить эту зиму", – отметила Шостак-Кучмяк.

В Высокопольской общине уже восстанавливается мобильная связь, заработали 3 вышки по населенным пунктам сельского совета. Также восстанавливается медицинская сфера, уже заработали полиция и ГСЧС, восстанавливают работу магазины, добавила чиновница.