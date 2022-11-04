США дадут деньги и оружие Украине независимо от выборов - Салливан в Киеве

При любых результатах выборов в Конгресс США, которые состоятся 8 ноября, сохранится двухпартийная поддержка Украины, что позволит продолжить помощь Украине в сопротивлении агрессии РФ.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявил советник по безопасности США Джейк Салливан, в общении с журналистами во время визита в Украину.

Салливан отметил, что говорит не о "вероятной", а о гарантированной поддержке.

"Я уверен, что поддержка Украины со стороны США будет непоколебимой и решительной. И я не говорю что это "вероятно" - это будет. Я верю в это, и президент Байден верит в это", - подчеркнул чиновник, отвечающий в Белом доме за вопросы внешней политики и безопасности.

Джейк Салливан также напомнил, что подобной точки зрения придерживаются и конгрессмены, в частности двое сенаторов, посетивших Киев на этой неделе - демократ Крис Кунс и республиканец Роб Портман: "Вам не нужно полагаться на мои слова: в Киеве вчера была двухпартийная делегация из Сената: Кунс и Портман, демократ и республиканец, которые перед прессой подтвердили, что, по их мнению поддержка и в дальнейшем сохранится. США будут предоставлять ресурсы, необходимые для того, чтобы помочь народу Украины".

Также он подчеркнул, что речь идет не только об оружии, но и о финансовой помощи. Как известно, США предоставляют ежемесячно $1,5 млрд для погашения дефицита бюджета в условиях войны, что позволяет сохранить экономическую стабильность. Он убежден, что для этого будет поддержка при любом большинстве в обеих палатах Конгресса.

"Я не буду говорить о внутренней политике и (прогнозировать) что произойдет во вторник, но при любом сценарии президент намерен сотрудничать с обеими партиями, как он и делал изначально, чтобы не только обещать поддержку Украины, но и обеспечивать ее. Сегодня в Киеве в разговоре с президентом (Зеленским) и с (главой его офиса) Ермаком я изложил некоторые подробности того, как мы это будем делать, а также - как мы планируем обеспечить наличие ресурсов, которые смогут подпитывать украинскую экономику, восстанавливать энергосистему, помогать переселенцам и покрывать другие гуманитарные потребности", - заявил он.

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Подробно о прогнозе относительно перевыборов читайте в статье "Испытания Байдена: что изменят промежуточные выборы в США и к чему готовиться Киеву"