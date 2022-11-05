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Посол Украины против помощи немецкого правительства российским уклонистам

"Европейская правда"Суббота, 5 ноября 2022, 11:19

Посол Украины в Германии Алексей Макеев раскритиковал обнародованную немецкими политиками инициативу предоставить убежище гражданам России, которые покинули свою страну в связи с объявленной президентом РФ Владимиром Путиным мобилизацией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

По мнению Макеева, из России "бегут молодые мужчины, которые ни о чем не жалеют, но все равно хотят уклониться от военной службы, а в результате разъезжают в автоколоннах по немецким городам, размахивая российскими флагами".

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Такие люди, среди прочего, могут представлять "риск для безопасности" не только Германии, но и "всех молодых украинок с детьми, которые в конце концов вынужденно окажутся рядом с этими мужчинами в общежитиях для беженцев", сказал новый украинский посол.

Между тем, несмотря на заявления немецких политиков о поддержке российских уклонистов, по состоянию на начало ноября нет официальных подтверждений того, что Германия начала систематически предоставлять им убежище, а правозащитники отмечали сложности в организации этой процедуры.

Немецкие власти объясняли отсутствие изменений в порядке выдачи виз россиянам опасениями, что РФ может воспользоваться этой ситуацией и организовать диверсии на объектах критической инфраструктуры в ЕС.

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Напомним, уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец после инцидента с вероятным поджогом отеля для украинских беженцев в Германии выразил обеспокоенность относительно дальнейшего состояния ситуации с безопасностью в странах, где сейчас находятся беженцы из Украины.

Темы: Германия
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