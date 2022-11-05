Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Балаклее погибла семья из 4 человек: грелись от газовой плиты

Катерина ТищенкоСуббота, 5 ноября 2022, 20:53
иллюстративное фото Pixabay

В Балаклее Харьковской области четверо человек из одной семьи погибли из-за отравления угарным газом.

Источник: полиция Харьковской области

Дословно: "В дежурную часть отдела полиции № 1 Изюмского РУП поступило сообщение от местной жительницы о том, что она обнаружила без признаков жизни своих родственников.

В квартире правоохранители обнаружили тела 59-летней женщины, 34-летнего мужчины, девочек 6-ти и 13-ти лет. Заявительница рассказала, что из-за низкой температуры в доме семья иногда включала газовые конфорки в качестве подогрева.

Работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и газовой службы при осмотре установили, что в квартире газовая вытяжка засорена и не функционировала".

Детали: Согласно заключению эксперта, причиной смерти 4 человек стало отравление угарным газом.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковская областьполиция
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Пригожин создает "центры подготовки ополченцев" на границе с Украиной

Из Киева планируют эвакуировать 3 миллиона человек в случае полного блэкаута

График почасовых отключений применили в столице и семи областях

WP: США призывают Зеленского продемонстрировать готовность к переговорам с Путиным

Иран уже использует зависимость России от поставок дронов-камикадзе - ISW

Кличко не исключает полного блэкаута: просит делать запасы и договариваться с родственниками

Все новости...
Харьковская область
Харьковщина: за сотрудничество с оккупантами задержали бывшую полицейскую
На Харьковщине комбайнер и тракторист подорвались на минах: один погиб
"Укрзализныця" запускает комбинированный рейс в деоккупированный Купянск
Последние новости
13:45
Мэр второго крупнейшего города Латвии назвал Крым российским и уклонялся называть РФ агрессором
13:35
Оккупанты зомбируют украинских детей в Мелитополе - мэр
13:21
Twitter обновил приложение, чтобы начать снимать 8 долларов за синюю галочку
13:04
Румыния отреагировала на выдумки Путина о якобы её посягательствах на часть Украины
12:59
фотоВ Белгородской области – бавовна: горит резервуар с растворителем
12:42
Пригожин создает "центры подготовки ополченцев" на границе с Украиной
12:36
Россия не вывела в Черное море ни одного корабля с "Калибрами" – ВМС
12:24
"Учителям придется затянуть пояса": бюджет образования-2023 сократился на 20%
12:22
Россия нанесла ущерб окружающей среде Украины более чем на 1,35 триллиона
12:10
фотоПассажирский самолет упал в озеро Виктория в Танзании: спасатели ищут людей
Все новости...