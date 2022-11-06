Россияне ударили по Запорожью: под обстрелами жилой квартал, там возник пожар
Воскресенье, 6 ноября 2022, 01:29
Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что ночью оккупанты атаковали Запорожье, под обстрелами оказался один жилой квартал.
Источник: Куртев в Telegram
Прямая речь Куртева: "Рашистские уроды снова коварно атаковали Запорожье. Вражеским обстрелам подвергся один жилой квартал".
Детали: По его словам, в квартале возник пожар, соответствующие службы уже работают на месте.
Информация о пострадавших и масштабы повреждений уточняются.
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