Россияне ударили по Запорожью: под обстрелами жилой квартал, там возник пожар

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что ночью оккупанты атаковали Запорожье, под обстрелами оказался один жилой квартал.

Источник: Куртев в Telegram

Прямая речь Куртева: "Рашистские уроды снова коварно атаковали Запорожье. Вражеским обстрелам подвергся один жилой квартал".

Детали: По его словам, в квартале возник пожар, соответствующие службы уже работают на месте.

Информация о пострадавших и масштабы повреждений уточняются.