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Россияне ударили по Запорожью: под обстрелами жилой квартал, там возник пожар

Станислав ПогориловВоскресенье, 6 ноября 2022, 01:29
Иллюстративное фото ГСЧС в Запорожской области

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что ночью оккупанты атаковали Запорожье, под обстрелами оказался один жилой квартал.

Источник: Куртев в Telegram

Прямая речь Куртева: "Рашистские уроды снова коварно атаковали Запорожье. Вражеским обстрелам подвергся один жилой квартал".

Детали: По его словам, в квартале возник пожар, соответствующие службы уже работают на месте.

Информация о пострадавших и масштабы повреждений уточняются.

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Темы: ЗапорожьевойнаУкраинаРосcия
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