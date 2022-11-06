Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили по Запорожью: под обстрелами жилой квартал, там возник пожар

Станислав ПогориловВоскресенье, 6 ноября 2022, 00:29
Россияне ударили по Запорожью: под обстрелами жилой квартал, там возник пожар
Иллюстративное фото ГСЧС в Запорожской области

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что ночью оккупанты атаковали Запорожье, под обстрелами оказался один жилой квартал.

Источник: Куртев в Telegram

Прямая речь Куртева: "Рашистские уроды снова коварно атаковали Запорожье. Вражеским обстрелам подвергся один жилой квартал".

Реклама:

Детали: По его словам, в квартале возник пожар, соответствующие службы уже работают на месте.

Информация о пострадавших и масштабы повреждений уточняются.

Темы: ЗапорожьевойнаУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Запорожье
На Черниговщине "Шахед" повредил горсовет, на Днепропетровщине – предприятие
Враг ночью атаковал Запорожье: повреждены 4 многоэтажки
Группа "Шахедов" атакует Запорожье: прогремели взрывы
Последние новости
22:43
Россия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
Все новости...
Реклама: