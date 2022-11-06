Оккупанты зомбируют украинских детей в Мелитополе - мэр

Российские оккупанты в Мелитополе милитаризируют детей, сообщил мэр города Иван Федоров.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "В школах учат по российским учебникам, где история переписана по методичкам КГБ.

Старшеклассникам планируют преподавать начальную военную подготовку - готовят к возможному участию в "добробатах".

На базе фейкового университета формируются отряды "Юнармии" - организации, действующей под крылом минобороны РФ и готовящей будущее "пушечное мясо" для армии оккупантов и сотрудников спецслужб".

Детали: Федоров напомнил, что пропаганда войны является уголовным преступлением.