Оккупанты зомбируют украинских детей в Мелитополе - мэр
Воскресенье, 6 ноября 2022, 13:35
Российские оккупанты в Мелитополе милитаризируют детей, сообщил мэр города Иван Федоров.
Источник: Федоров в Telegram
Прямая речь Федорова: "В школах учат по российским учебникам, где история переписана по методичкам КГБ.
Старшеклассникам планируют преподавать начальную военную подготовку - готовят к возможному участию в "добробатах".
На базе фейкового университета формируются отряды "Юнармии" - организации, действующей под крылом минобороны РФ и готовящей будущее "пушечное мясо" для армии оккупантов и сотрудников спецслужб".
Детали: Федоров напомнил, что пропаганда войны является уголовным преступлением.