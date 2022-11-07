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МИД отреагировал на заявления мэра латвийского города о "российском Крыме" и оправдание РФ

"Европейская правда"Понедельник, 7 ноября 2022, 09:28

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали высказывания мэра Даугавпилса - второго крупнейшего города Латвии - о "российском Крыме" и уклонение латвийского политика от того, чтобы назвать Россию агрессором и единственным виновником войны.

Заявление в понедельник обнародовал представитель МИД Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

"Мэр латвийского города Даугавпилс Андрейс Элксниньш оправдывает преступления России в Украине. Неудивительно, что его политическая сила оказалась на обочине политики по итогам последних выборов в Сейм Латвии", - отметил Николенко на своей Facebook-странице.

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Он добавил, что, к счастью, "высказывания этого маргинального деятеля не отражают ни официальной позиции дружественной для нас Латвии, ни взглядов абсолютного большинства латвийцев, которые не только искренне сочувствуют, но и активно помогают Украине в ее борьбе против российской агрессии".

Как сообщалось, Андрейс Элксниньш на вопрос о Крыме ответил, что "Крым является частью Российской Федерации". После замечания, что почти все международное сообщество не признало оккупацию полуострова, он ответил, что это так, но "невозможно разделять факты, что его включили в состав РФ, и что весь мир продолжил после этого сотрудничать с Россией".

Отвечая на вопрос об ответственности России за убийства гражданских лиц в Буче, мэр сказал, что "за все, что произошло, ответственны и Россия, и Украина, и США". Элксниньш также считает, что в войне виноват "проигрыш дипломатии".

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Андрейс Элксниньш - представитель социал-демократической партии "Saskaņa" ("Согласие"), которая традиционно имела значительную поддержку среди русскоязычных жителей Латвии и только на последних выборах в Сейм осенью 2022 года не смогла преодолеть 5%-й барьер.

Темы: ЛатвияКрымМИДУкраина
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