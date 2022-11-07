Прикрывал штурм Змеиного: стало известно, как погиб замкомандующего ВМС по авиации

Заместитель командующего ВМС по авиации полковник Игорь Бедзай погиб в небе над Одесской областью в мае во время поддержки спецоперации первого штурма острова Змеиный.

Источник: реконструкция захвата и возвращения под контроль Украины острова Змеиный в материале "Украинской правды"

Детали: Вертолет, который был на подстраховке, и за штурвалом которого сидел Бедзай, был сбит россиянами над территорией Одесской области.

Как утверждают источники УП, потери Украины в ходе той операции составили около 10 человек и один катер.

Все вертолеты, которые тогда штурмовали остров, по данным нашего издания, вернулись на базы.

Подробнее историю об оккупации и освобождении острова Змеиный читайте в материале УП "Битва за Змеиный. Героическая история: как Украина потеряла и вернула важнейший остров. Реконструкция"