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Взорванные дамбы, выгоревшие сотни км лесов: военные показали освобожденную Харьковщину

Роман ПетренкоПонедельник, 7 ноября 2022, 18:07
скриншот

Бойцы Вооруженных сил показали, что оставил после себя "русский мир" в Харьковской области.

Источник: Силы теробороны ВСУ

Детали: На видео военные показали освобожденные от россиян территории Слобожанщины.

Дословно: "Так сейчас выглядит Оскольское водохранилище на Харьковщине. Убегая от Вооруженных сил Украины, россияне взорвали шлюзы на дамбе.

Выгоревшие сотни квадратных километров леса, сожженная бронетехника. Это то, что оставил после себя "русский мир".

Темы: Харьковская областьВооруженные силыдеоккупация
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