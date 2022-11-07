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Украина получила первую партию генераторов из Литвы

"Европейская правда"Понедельник, 7 ноября 2022, 19:18

В Украину прибыла первая партия из 13 генераторов, средства на которые собирали в Литве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Facebook написало посольство Украины в Литве.

Генераторы были приобретены в Литве за средства, собранные в рамках инициированной дипмиссией кампании AŠ ESU UKRAINA.

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"Благодаря невероятной помощи литовских друзей мы уже готовим к отправке второй груз для восстановления энергосистемы, чтобы в домах украинцев были свет, тепло и вода. Каждый вклад - это действительно теплые объятия для украинцев", - отмечает посольство.

 
 

Напомним, 20 октября Украина попросила ЕС и НАТО оказать помощь с энергетическим оборудованием после ударов РФ.

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев ведет диалог с партнерами о помощи для восстановления энергетической инфраструктуры после российских обстрелов и договоренности есть уже с 12 странами.

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Темы: Литваэлектроэнергияэнергетика
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