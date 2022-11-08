Байден о сохранении демократами контроля в Конгрессе: "Настроен оптимистично"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал "очень высокими ожиданиями" возможность сохранения демократами контроля в Конгрессе на фоне прогнозов, что республиканцы на выборах возьмут большинство и в Палате представителей, и в Сенате.

Источник: Байден, цитирует The Hill

Прямая речь: "Послушайте, если мы сможем удержаться, то будем в невероятной форме.

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Представьте, что мы сможем сделать во время второго срока, если сохраним контроль.

Я знаю, что это звучит как очень высокие ожидания, но в любом случае я настроен оптимистично".

"Опять же, не власть ради власти, а власть на благо страны.

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Вы знаете, я знаю, что это нелегко.

Мы противостоим самым темным силам, которые мы когда-либо видели в нашей истории. Эти республиканцы MAGA - это другая порода кошек..."

Справка: Выборы в Конгрес США пройдут завтра, 8 ноября.

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