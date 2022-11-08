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ЕС готовит новые санкции против Ирана за подавление протестов – Bloomberg

"Европейская правда"Вторник, 8 ноября 2022, 13:54

Европейский Союз готовится ввести дополнительные санкции против Ирана за жестокое подавление протестов, спровоцированных смертью молодой иранской женщины после задержания полицией.

Об этом агентству Bloomberg стало известно от собственных источников, пишет "Европейская правда".

Послы ЕС на встрече в Брюсселе собираются поддержать предложения, направленные против нескольких иранских физических и юридических лиц, уже в среду.

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Затем эти меры обсудят министры иностранных дел ЕС в начале следующей недели.

По меньшей мере 17 человек погибли в Иране с пятницы, когда силы безопасности подавляли протесты на выходных в приграничных провинциях.

Тегеран неоднократно описывал протесты как беспорядки, спровоцированные иностранными государствами, и отвергал международную критику насилия правоохранителей как "лицемерие".

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17 октября ЕС ввел санкции против 11 иранцев и четырех организаций, в том числе полиции морали страны и ее командования киберзащиты, а также министра из-за подавления протестов правительством. 

ЕС также ввел санкции против Ирана за поддержку России в войне в Украине.

Темы: ЕСИрансанкции
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