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Авиация "накрыла" четыре пункта управления оккупантов

Роман ПетренкоВторник, 8 ноября 2022, 19:26
фото иллюстративное воздушных сил

В течение суток авиация Сил обороны поразила 4 пункта управления оккупантов.

Источник: Генштаб

Детали: Уточняется, что авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу 16 ударов.

Под поражение попали 4 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника.

Между тем подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

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Темы: авиавойнаВооруженные силы
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