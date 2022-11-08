США и Россия готовятся возобновить переговоры по контролю над ядерным оружием - СМИ

Россия и США готовятся в течение следующих недель встретиться для обсуждения возобновления инспекций объектов атомного оружия в рамках нового Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) - соответствующие переговоры были приостановлены с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Представитель Государственного департамента США подтвердил подготовку заседания двусторонней консультативной комиссии, но отказался сообщить, когда и где оно состоится. Он добавил, что США надеются на конструктивную сессию.

Двое собеседников Bloomberg в Москве заявили, что вероятным местом встречи может быть египетский Каир. В Женеве заседание комиссии Россия провести не хочет, поскольку Швейцария присоединилась к санкциям против нее в связи с полномасштабной агрессией.

Двусторонняя консультативная комиссия, которая занимается практическими вопросами выполнения СНВ-3, последний раз собиралась в Женеве в октябре 2021 года. После начала полномасштабного вторжения РФ США приостановили ее работу.

Ожидается, что на заседании комиссии американская сторона поднимет вопрос возобновления инспекций. В августе Россия не допустила американских инспекторов на свои ядерные объекты, ссылаясь на визовые ограничения для россиян, которые, по ее словам, делают невозможным их доступ в США

В Москве ранее призвали к возобновлению широкого диалога с США, в том числе и по договору, который заменит действующий Договор о СНВ. США в свою очередь заявили, что это невозможно, пока не возобновятся инспекции.

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Напомним, в феврале 2021 года договор СНВ-3 был продлен на пять лет. Сейчас администрация Джо Байдена предлагает России перезаключить договор, привлекая в качестве третьей стороны также Китай.

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