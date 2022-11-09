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Защитники за сутки уничтожили почти 800 оккупантов

Ирина БалачукСреда, 9 ноября 2022, 08:38
Защитники за сутки уничтожили почти 800 оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Потери России в войне против Украины достигли почти 78 тысяч военных, 1 483 БПЛ, 2 801 танк, 5 666 боевых бронированных машин.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.11 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 77 950 (+780) человек ликвидировано,
  • танков – 2 801 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин – 5 666 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 1 802 (+11) ед,
  • РСЗО – 393 (+2) ед,
  • средств ПВО – 205 (+2) ед,
  • самолетов – 278 (+0) ед,
  • вертолетов – 260 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 483 (+7) ед,
  • крылатые ракеты – 399 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 227 (+11) ед,
  • специальной техники – 159 (+0) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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