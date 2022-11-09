Защитники за сутки уничтожили почти 800 оккупантов
Среда, 9 ноября 2022, 08:38
Потери России в войне против Украины достигли почти 78 тысяч военных, 1 483 БПЛ, 2 801 танк, 5 666 боевых бронированных машин.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.11 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 77 950 (+780) человек ликвидировано,
- танков – 2 801 (+15) ед,
- боевых бронированных машин – 5 666 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 1 802 (+11) ед,
- РСЗО – 393 (+2) ед,
- средств ПВО – 205 (+2) ед,
- самолетов – 278 (+0) ед,
- вертолетов – 260 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 483 (+7) ед,
- крылатые ракеты – 399 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 227 (+11) ед,
- специальной техники – 159 (+0) ед.
Данные уточняются.