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В Молдове открыли уголовное дело из-за российских ракет, нарушивших воздушное пространство

"Европейская правда"Среда, 9 ноября 2022, 20:50

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и по особым делам Молдовы (PCCOCS) возбудила уголовное производство по факту пролета в воздушном пространстве страны российских ракет 10 и 31 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Производство расследуется по двум эпизодам. В случае трех российских ракет, которые пересекли воздушное пространство Молдовы 10 октября, речь идет о нарушении правил полетов без предварительного разрешения.

Что же касается запущенной Россией ракеты, которая упала на молдавской территории 31 октября, здесь расследование осуществляется по статье Уголовного кодекса о доставке, размещении, приведении в действие или подрыве взрывного устройства или иного устройства.

"Дело расследуется на многосторонней основе, и дополнительная информация запрашивается и будет запрашиваться у национальных институтов и юрисдикций, воздушное пространство которых было нарушено ракетами, о которых идет речь", - отмечают в PCCOCS.

Как известно, во время массированного ракетного обстрела Украины 10 октября по меньшей мере три ракеты пролетели над территорией соседней Молдовы, в связи с чем молдавский МИД вызвал российского посла.

А 31 октября на территорию Молдовы упали фрагменты ракеты, сбитой украинской зенитной системой после атаки беспилотника на Днестровскую ГЭС на украинской территории. В связи с этим МИД Молдовы объявил о высылке одного российского дипломата после инцидента; в ответ РФ выслала одного молдавского дипломата.

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Темы: МолдоваРосcиямеждународные отношенияпрокуратура
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