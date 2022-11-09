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Украинская позиция для саммита G20 сформирована – президент

Елена РощинаСреда, 9 ноября 2022, 23:20

Команда президента Владимира Зеленского завершает подготовку к возможному участию Украины в саммите "Большой двадцатки", который состоится на Бали на следующей неделе.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам 9 ноября

Прямая речь: "В эти дни завершаем нашу подготовку к возможному участию Украины в саммите Большой двадцатки на следующей неделе. Украинская позиция сформирована. Как всегда, наша позиция будет отвечать интересам глобальной безопасности".

Детали: Глава государства отметил, что 10 ноября "будет очень активный переговорный день: запланировано много контактов".

9 ноября Зеленский говорил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте – в частности, о возобновлении украинской энергетики и защите украинского неба. Президент поблагодарил за готовность помогать.

Также Зеленский и Рютте говорили об экспортной зерновой инициативе, необходимости продолжить и расширить зерновой экспорт Украины.

Напомним: Президент России Владимир Путин решил не ехать на саммит лидеров Группы двадцати, который пройдет на следующей неделе на острове Бали в Индонезии. Вместо него на событие планируют отправить главу МИД Сергея Лаврова.

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Владимир Зеленский заявлял, что не будет участвовать в саммите G20, если в нем примет участие Владимир Путин.

Украинский президент планирует принять участие в саммите лидеров G20, но вероятнее всего в онлайн-формате.

Знать больше: "Большая двадцатка" против Путина. Или "за"? Детали о саммите, где будут говорить о будущем мира.

Темы: ЗеленскийG20международные отношения
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