Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британский ведущий Беар Гриллз покажет программу о Зеленском и выживании украинцев

Катерина ТищенкоЧетверг, 1 декабря 2022, 18:22
Британский ведущий Беар Гриллз покажет программу о Зеленском и выживании украинцев
Владимир Зеленский и Беар Гриллз, фото ОП

Известный британский путешественник и телеведущий Беар Гриллз посетил Украину для съемки программы и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Источник: Зеленский в Telegram, Гриллз в Facebook

 
Владимир Зеленский и Беар Гриллз, все фото ОП

Дословно Зеленский: "Бер Гриллз, спасибо за этот визит в Украину! Важно, чтобы мир слышал правду о борьбе украинцев за свою свободу и демократию, о ракетном терроре агрессора против наших людей".

Реклама:

Детали: Сам Гриллз сообщил, что на этой неделе посетил Киев, и это было уникальным опытом для него.

"Поскольку страна вступает в зиму, а ее инфраструктура подвергается нападениям, выживание миллионов людей является очень реальной ежедневной борьбой", - подчеркнул он.

 

Ведущий обещает, что благодаря специальной программе "мир увидит президента Зеленского с той стороны, с которой его еще никогда не показывали".

ВИДЕО ДНЯ
 

Справка: Эдвард Майкл "Беар" Гриллз – британский путешественник, телеведущий и писатель. Наиболее известен благодаря телепрограмме "Man vs. Wild" ("Выжить любой ценой"), выходящей на "Channel 4" для Великобритании и на Discovery Channel для США, Европы, Азии и Африки. В программе Гриллз высаживается в диких местах, показывая зрителям, как выживать. Она выходит с 2006 года.

Темы: Зеленскийтелевидение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
ОбновленоРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
Все новости...
Реклама: