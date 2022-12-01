Британский ведущий Беар Гриллз покажет программу о Зеленском и выживании украинцев

Известный британский путешественник и телеведущий Беар Гриллз посетил Украину для съемки программы и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Источник: Зеленский в Telegram, Гриллз в Facebook

Владимир Зеленский и Беар Гриллз, все фото ОП

Дословно Зеленский: "Бер Гриллз, спасибо за этот визит в Украину! Важно, чтобы мир слышал правду о борьбе украинцев за свою свободу и демократию, о ракетном терроре агрессора против наших людей".

Реклама:

Детали: Сам Гриллз сообщил, что на этой неделе посетил Киев, и это было уникальным опытом для него.

"Поскольку страна вступает в зиму, а ее инфраструктура подвергается нападениям, выживание миллионов людей является очень реальной ежедневной борьбой", - подчеркнул он.

Ведущий обещает, что благодаря специальной программе "мир увидит президента Зеленского с той стороны, с которой его еще никогда не показывали".

ВИДЕО ДНЯ

Справка: Эдвард Майкл "Беар" Гриллз – британский путешественник, телеведущий и писатель. Наиболее известен благодаря телепрограмме "Man vs. Wild" ("Выжить любой ценой"), выходящей на "Channel 4" для Великобритании и на Discovery Channel для США, Европы, Азии и Африки. В программе Гриллз высаживается в диких местах, показывая зрителям, как выживать. Она выходит с 2006 года.