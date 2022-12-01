Президент Евросовета призвал лидера Китая повлиять на РФ из-за войны с Украиной

Президент Европейского совета Шарль Мишель на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином призвал его использовать влияние на Россию в связи с ее войной в Украине.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

По словам Мишеля, обсуждение войны заняло "много времени" во время их трехчасовой встречи в Пекине, где также обсуждались вопросы торговли, климата, прав человека, восстановления COVID-19, Синьцзяна и Тайваня.

Реклама:

"Я призвал президента Си, как мы это делали на саммите ЕС-Китай в апреле, использовать свое влияние на Россию, чтобы она уважала устав ООН", - сказал Мишель.

Он добавил, что Си Цзиньпин ясно дал понять, что Китай не предоставляет оружие России и что ядерные угрозы неприемлемы.

Визит Мишеля состоялся всего через несколько недель после того, как китайские власти отменили его выступление на церемонии открытия крупной торговой выставки, в котором он собирался раскритиковать войну России в Украине и призвать к снижению торговой зависимости ЕС от Китая.

ВИДЕО ДНЯ

Китайские государственные СМИ сообщили ранее в тот же день, что Си сказал Мишелю, что Китай будет укреплять стратегическую связь и координацию с Европейским союзом.

"Китай будет оставаться открытым для европейских компаний и надеется, что ЕС сможет устранить вмешательство, чтобы обеспечить справедливую и прозрачную бизнес-среду для китайских компаний", - сказал Си Мишелю, по данным государственной телерадиовещательной компании CCTV.

Ни Си Цзиньпин, ни CCTV не уточнили, что он имел в виду под "вмешательством".

Си Цзиньпин сказал, что Китай и ЕС должны укреплять координацию макроэкономической политики и взаимодополняющие преимущества, совместно создавать новые двигатели роста и обеспечивать безопасность, стабильность и надежность промышленных цепочек поставок.

По словам председателя Европейского совета, он также рассказал Си о трудностях, с которыми сталкиваются компании и инвесторы ЕС в Китае.

"С европейской стороны доступ на рынки очень открыт, в то время как в Китае некоторые сектора остаются гораздо более закрытыми", - сказал Мишель.

Его визит состоялся после того, как европейские лидеры на встрече в октябре выразили обеспокоенность по поводу экономической зависимости от Китая.