Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Евросовета призвал лидера Китая повлиять на РФ из-за войны с Украиной

"Европейская правда"Четверг, 1 декабря 2022, 20:03
Шарль Мишель, фото Getty Images

Президент Европейского совета Шарль Мишель на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином призвал его использовать влияние на Россию в связи с ее войной в Украине.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

По словам Мишеля, обсуждение войны заняло "много времени" во время их трехчасовой встречи в Пекине, где также обсуждались вопросы торговли, климата, прав человека, восстановления COVID-19, Синьцзяна и Тайваня.

"Я призвал президента Си, как мы это делали на саммите ЕС-Китай в апреле, использовать свое влияние на Россию, чтобы она уважала устав ООН", - сказал Мишель.

Он добавил, что Си Цзиньпин ясно дал понять, что Китай не предоставляет оружие России и что ядерные угрозы неприемлемы.

Визит Мишеля состоялся всего через несколько недель после того, как китайские власти отменили его выступление на церемонии открытия крупной торговой выставки, в котором он собирался раскритиковать войну России в Украине и призвать к снижению торговой зависимости ЕС от Китая.

Китайские государственные СМИ сообщили ранее в тот же день, что Си сказал Мишелю, что Китай будет укреплять стратегическую связь и координацию с Европейским союзом.

ВИДЕО ДНЯ

"Китай будет оставаться открытым для европейских компаний и надеется, что ЕС сможет устранить вмешательство, чтобы обеспечить справедливую и прозрачную бизнес-среду для китайских компаний", - сказал Си Мишелю, по данным государственной телерадиовещательной компании CCTV.

Ни Си Цзиньпин, ни CCTV не уточнили, что он имел в виду под "вмешательством".

Си Цзиньпин сказал, что Китай и ЕС должны укреплять координацию макроэкономической политики и взаимодополняющие преимущества, совместно создавать новые двигатели роста и обеспечивать безопасность, стабильность и надежность промышленных цепочек поставок.

По словам председателя Европейского совета, он также рассказал Си о трудностях, с которыми сталкиваются компании и инвесторы ЕС в Китае.

"С европейской стороны доступ на рынки очень открыт, в то время как в Китае некоторые сектора остаются гораздо более закрытыми", - сказал Мишель.

Его визит состоялся после того, как европейские лидеры на встрече в октябре выразили обеспокоенность по поводу экономической зависимости от Китая.

Темы: ЕСКитайРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь ПЦУ

фотоСвященник Лавры Захария получил личное обязательство за "песнопения о России"

ЕС окончательно одобрил предельную цену на российскую нефть

Новая военная миссия ЕС для Украины достигла полной оперативной готовности - Боррель

фото, видео, обновленоВ Одессе прогремел взрыв: 7 пострадавших, из которых 5 полицейских

фотоСуперяхту Медведчука, арестованную в Хорватии, продадут в пользу Украины

Все новости...
ЕС
ЕС через ОБСЕ предоставит 1,2 млн евро на разминирование в Украине
Предупреждение Маску: ЕС может заблокировать Twitter – FT
Еврокомиссия потратила почти €400 тысяч на виртуальную "вечеринку", куда пришли пять человек
Последние новости
21:33
Экономические новости 2 декабря: ухудшился прогноз падения экономики, ЕС одобрил ценовой потолок для российской нефти
21:28
В Польше открыли производство из-за угроз украинским дипломатам
20:57
адресаОпубликован перечень магазинов, которые будут работать в случае блэкаута в Киеве
20:48
Есть проблемы на левом берегу Киева: отключения света в двух районах более длительные – YASNO
20:44
Кулеба: Украинские посольства получили 17 писем с запугиваниями дипломатов
20:44
Нидерланды заблокируют вступление Болгарии в Шенген - решение правительства
20:22
Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь ПЦУ
20:20
Назначение и начисление субсидий будет происходить через Пенсионный фонд – Шмыгаль
20:18
фотоСвященник Лавры Захария получил личное обязательство за "песнопения о России"
20:08
Глава Мюнхенской конференции: Украина имеет полное право отвоевать Крым
Все новости...