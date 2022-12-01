Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент Евросовета призвал лидера Китая повлиять на РФ из-за войны с Украиной

"Европейская правда"Четверг, 1 декабря 2022, 19:03
Президент Евросовета призвал лидера Китая повлиять на РФ из-за войны с Украиной
Шарль Мишель, фото Getty Images

Президент Европейского совета Шарль Мишель на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином призвал его использовать влияние на Россию в связи с ее войной в Украине.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

По словам Мишеля, обсуждение войны заняло "много времени" во время их трехчасовой встречи в Пекине, где также обсуждались вопросы торговли, климата, прав человека, восстановления COVID-19, Синьцзяна и Тайваня.

Реклама:

"Я призвал президента Си, как мы это делали на саммите ЕС-Китай в апреле, использовать свое влияние на Россию, чтобы она уважала устав ООН", - сказал Мишель.

Он добавил, что Си Цзиньпин ясно дал понять, что Китай не предоставляет оружие России и что ядерные угрозы неприемлемы.

Визит Мишеля состоялся всего через несколько недель после того, как китайские власти отменили его выступление на церемонии открытия крупной торговой выставки, в котором он собирался раскритиковать войну России в Украине и призвать к снижению торговой зависимости ЕС от Китая.

ВИДЕО ДНЯ

Китайские государственные СМИ сообщили ранее в тот же день, что Си сказал Мишелю, что Китай будет укреплять стратегическую связь и координацию с Европейским союзом.

"Китай будет оставаться открытым для европейских компаний и надеется, что ЕС сможет устранить вмешательство, чтобы обеспечить справедливую и прозрачную бизнес-среду для китайских компаний", - сказал Си Мишелю, по данным государственной телерадиовещательной компании CCTV.

Ни Си Цзиньпин, ни CCTV не уточнили, что он имел в виду под "вмешательством".

Си Цзиньпин сказал, что Китай и ЕС должны укреплять координацию макроэкономической политики и взаимодополняющие преимущества, совместно создавать новые двигатели роста и обеспечивать безопасность, стабильность и надежность промышленных цепочек поставок.

По словам председателя Европейского совета, он также рассказал Си о трудностях, с которыми сталкиваются компании и инвесторы ЕС в Китае.

"С европейской стороны доступ на рынки очень открыт, в то время как в Китае некоторые сектора остаются гораздо более закрытыми", - сказал Мишель.

Его визит состоялся после того, как европейские лидеры на встрече в октябре выразили обеспокоенность по поводу экономической зависимости от Китая.

Темы: ЕСКитайРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
ЕС
Кулеба перечислил задачи Украины и ЕС, которые планируют выполнить до декабря
Президент Грузии начинает "турне за кандидатский статус" в Европе без согласия правительства
Франция хочет установить минимальную стоимость перелетов в ЕС: ударит по лоукостерам
Последние новости
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
ОбновленоРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
Все новости...
Реклама: