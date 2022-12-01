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Президент Євроради закликав лідера Китаю вплинути на РФ через війну з Україною

"Європейська правда"Четвер, 1 грудня 2022, 20:03
Шарль Мішель, фото Getty Images

Президент Європейської ради Шарль Мішель на зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном закликав його використовувати вплив на Росію у зв'язку з її війною в Україні.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За словами Мішеля, обговорення війни зайняло "багато часу" під час їхньої тригодинної зустрічі в Пекіні, де також обговорювали питання торгівлі, клімату, прав людини, відновлення COVID-19, Сіньцзяна і Тайваню.

"Я закликав президента Сі, як ми це робили на саміті ЄС-Китай у квітні, використовувати свій вплив на Росію, щоб вона поважала статут ООН", - сказав Мішель.

Він додав, що Сі Цзіньпін ясно дав зрозуміти, що Китай не надає зброю Росії і що ядерні погрози неприйнятні.

Візит Мішеля відбувся всього за кілька тижнів після того, як китайська влада скасувала його виступ на церемонії відкриття великої торговельної виставки, в якому він збирався розкритикувати війну Росії в Україні та закликати до зниження торговельної залежності ЄС від Китаю.

Китайські державні ЗМІ повідомили раніше того самого дня, що Сі сказав Мішелю, що Китай зміцнюватиме стратегічний зв'язок і координацію з Європейським союзом.

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"Китай залишатиметься відкритим для європейських компаній і сподівається, що ЄС зможе усунути втручання, щоб забезпечити справедливе і прозоре бізнес-середовище для китайських компаній", - сказав Сі Мішелю, за даними державної телерадіомовної компанії CCTV.

Ні Сі Цзіньпін, ні CCTV не уточнили, що він мав на увазі під "втручанням".

Сі Цзіньпін сказав, що Китай і ЄС мають зміцнювати координацію макроекономічної політики і взаємодоповнювальні переваги, спільно створювати нові двигуни зростання і забезпечувати безпеку, стабільність і надійність промислових ланцюжків поставок.

За словами голови Європейської ради, він також розповів Сі про труднощі, з якими стикаються компанії та інвестори ЄС у Китаї.

"З європейського боку доступ на ринки дуже відкритий, тоді як у Китаї деякі сектори залишаються набагато більш закритими", - сказав Мішель.

Його візит відбувся після того, як європейські лідери на зустрічі в жовтні висловили занепокоєння з приводу економічної залежності від Китаю.

Теми: ЄСКитайРосія
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