Президент Євроради закликав лідера Китаю вплинути на РФ через війну з Україною
Президент Європейської ради Шарль Мішель на зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном закликав його використовувати вплив на Росію у зв'язку з її війною в Україні.
Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".
За словами Мішеля, обговорення війни зайняло "багато часу" під час їхньої тригодинної зустрічі в Пекіні, де також обговорювали питання торгівлі, клімату, прав людини, відновлення COVID-19, Сіньцзяна і Тайваню.
"Я закликав президента Сі, як ми це робили на саміті ЄС-Китай у квітні, використовувати свій вплив на Росію, щоб вона поважала статут ООН", - сказав Мішель.
Він додав, що Сі Цзіньпін ясно дав зрозуміти, що Китай не надає зброю Росії і що ядерні погрози неприйнятні.
Візит Мішеля відбувся всього за кілька тижнів після того, як китайська влада скасувала його виступ на церемонії відкриття великої торговельної виставки, в якому він збирався розкритикувати війну Росії в Україні та закликати до зниження торговельної залежності ЄС від Китаю.
Китайські державні ЗМІ повідомили раніше того самого дня, що Сі сказав Мішелю, що Китай зміцнюватиме стратегічний зв'язок і координацію з Європейським союзом.
"Китай залишатиметься відкритим для європейських компаній і сподівається, що ЄС зможе усунути втручання, щоб забезпечити справедливе і прозоре бізнес-середовище для китайських компаній", - сказав Сі Мішелю, за даними державної телерадіомовної компанії CCTV.
Ні Сі Цзіньпін, ні CCTV не уточнили, що він мав на увазі під "втручанням".
Сі Цзіньпін сказав, що Китай і ЄС мають зміцнювати координацію макроекономічної політики і взаємодоповнювальні переваги, спільно створювати нові двигуни зростання і забезпечувати безпеку, стабільність і надійність промислових ланцюжків поставок.
За словами голови Європейської ради, він також розповів Сі про труднощі, з якими стикаються компанії та інвестори ЄС у Китаї.
"З європейського боку доступ на ринки дуже відкритий, тоді як у Китаї деякі сектори залишаються набагато більш закритими", - сказав Мішель.
Його візит відбувся після того, як європейські лідери на зустрічі в жовтні висловили занепокоєння з приводу економічної залежності від Китаю.