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Из-за ракетных испытаний США расширили санкции против КНДР из-за ракетных испытаний

Ольга ГлущенкоПятница, 2 декабря 2022, 03:43
Из-за ракетных испытаний США расширили санкции против КНДР из-за ракетных испытаний
Коллаж Getty Images

Администрация Байдена в четверг объявила о санкциях против трех северокорейских партийных чиновников в ответ на запуск Пхеньяном десятков баллистических ракет.

Источник: заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, цитирует The Hill

Детали: Блинкен заявил, что санкции, объявленные в четверг, являются частью постоянных усилий, направленных на то, чтобы помешать северокорейскому режиму в его способности "продвигать свои незаконные программы баллистических ракет и оружия массового уничтожения".

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США вместе с большинством членов Совета Безопасности ООН и главой ООН осудили ракетные запуски Северной Кореи как грубое нарушение резолюций, запрещающих такие испытания и повышающих риск угрозы применения ядерного оружия со стороны Пхеньяна.

Блинкен заявил, что запуск Пхеньяном беспрецедентного количества "60 баллистических ракет в этом году, включая испытания нескольких межконтинентальных баллистических ракет ... создают серьезные риски для безопасности региона и всего мира".

Санкции США направлены против трех человек из правящей Трудовой партии Кореи Ю Джина, Ким Су Гиля и Чон Иль Хо, который также возглавляет партийный комитет при Академии оборонных исследований.

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Все трое также находятся под санкциями Европейского Союза. В своем заявлении Блинкен отметил, что действия США были осуществлены в тесной координации с Японией и Южной Кореей.

"Все три человека имеют прямую связь с незаконной программой КНДР по созданию баллистических ракет", - сказал Блинкен.

Издание отмечает, что хоть санкции предусматривают замораживание американских активов и запрет американцам осуществлять операции с лицами, внесенными в черный список, они в основном рассматриваются как символические, поскольку северокорейские чиновники вряд ли владеют значительным имуществом в США или имеют доступ к операциям с американцами.

Напомним: В мае США наложили санкции на два банка из РФ из-за ракетных запусков Северной Кореи.

Десятилетия санкций под руководством США не остановили все более совершенные программы Северной Кореи по созданию ракет и ядерного оружия, а Китай и Россия заблокировали недавние усилия по введению дополнительных санкций ООН.

Темы: Северная КореяСШАсанкции
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